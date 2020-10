¿Es necesaria la ‘M’? Los mayores de 65 años sufren la mitad de accidentes de tráfico que los jóvenes

La Fiscalía de Salamanca sacó estos últimos días el debate a la calle de la conducción de las personas mayores con su polémica propuesta de colocar una “M” en los vehículos con conductores de edad avanzada para protegerles y evitar que se les atosigara en carretera, además de hacer obligatorio un reconocimiento médico con mayor periodicidad a partir de los 70 años.

Se alarga la expectativa de vida y cada vez se conduce con más edad. En Salamanca, el censo de Tráfico así lo constata. En la actualidad son 45.017 los conductores que superan los 65 años, lo que supone un 18,1% del censo total. Un 6,5% del censo en la provincia son personas que superan los 75 años de edad. Llama la atención que sólo en los dos últimos años la cifra de conductores de la tercera edad se ha incrementado un 28% (había 34.944 en 2018).

Pese a la imagen que se tiene del colectivo de conductores mayores y del peligro que pueden suponer al volante, lo cierto es que en la provincia salmantina la tercera edad está implicada en la mitad de accidentes que los jóvenes. Y eso que el censo de conductores es similar: un 19,1% tienen entre 15 y 34 años y un 18,1% son mayores de 65 años. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, el pasado año 2019, la siniestralidad tanto en vías urbanas como en carreteras de los mayores de 65 años se saldó con un fallecido, 10 heridos graves y 86 leves, frente a los 4 muertos, 14 graves y 160 heridos leves en los jóvenes de 15 a 34 años.

Si se analiza la evolución en los últimos cuatro años de los accidentes mortales, mientras en los jóvenes ha ido a más y ha pasado de cero (2016), a cuatro (2017), cinco (2018) y cuatro (2019); en los mayores, sucede lo contrario y la tendencia es decreciente, pasando de los 4 muertos en 2016 y también en 2017, a los 3 de 2018 y sólo uno en 2019.

El peligro para las personas de avanzada edad en las carreteras y vías urbanas no está tanto cuando conducen sino cuando transitan como peatones. Los atropellos se han convertido en la principal amenaza para la vida de este colectivo, que comete infracciones como irrumpir en la vía inesperadamente, no utilizar los pasos de cebra y no respetar los semáforos. Así lo constatan los datos de Salamanca: en 2018 de los 3 fallecidos, 2 fueron por atropellos y de los 6 heridos graves, 4 acabaron en el hospital tras sufrir un impacto contra un vehículo. Lo mismo sucedió en 2019: de los 10 heridos graves mayores de 65, más de la mitad (6) fue atropellado por un coche, mientras que en este caso el único accidente mortal se debió a una salida de vía.

Tras los atropellos, los despistes son el otro factor clave que causa la mayor parte de siniestros, que suelen ser de salida de vía. La conducción distraída, no respetar las señales de Stop y Ceda el paso y saltarse las normas de prioridad son algunas de las infracciones más frecuentes del colectivo de conductores jubilados que, con el paso de los años, pierden capacidad visual, audición y menores reflejos.