“Es muy complicado mantener la distancia de seguridad en la obra”

José Luis Terradillos tiene una empresa de electricidad y energía fotovoltaica en Peñaranda que también ha tenido que adaptarse a las limitaciones derivadas del COVID-19.

“Gracias a Dios estamos teniendo un momento de muchísimo trabajo pero puntual porque la mayor parte del gremio no tiene nada y no sabemos tampoco qué sucederá en los próximos meses y cómo evolucionará todo esto”, comenta Terradillos.

El principal problema que han tenido en las últimas semanas ha sido el de los desplazamientos. “A Madrid o a cualquier otro sitio donde tenemos las obras nos obligaban a viajar una persona por furgoneta y nos ha supuesto tiempo y dinero”, añade. “Hemos tenido que hacer un pequeño ERTE que aún no sabemos si quiera si lo han aprobado pero he pagado la nómina íntegra a los trabajadores y si finalmente nos lo conceden, ya lo arreglaremos porque, por ahora, no lo veo nada claro”.