“Es dramático y un problema pasar cursos sin los conocimientos necesarios”

Doctor por la Universidad de Salamanca, Pablo García Jambrina, de 37 años, es uno de los cinco investigadores que forman parte del Programa de Atracción de Talento del Ayuntamiento en colaboración con la Universidad de Salamanca. Zamorano, doctor por la Universidad de Salamanca, ha trabajado en la Universidad Complutense, Autónoma de Madrid y en el King’s College London. Su proyecto trata sobre la utilización de herramientas informáticas aplicadas al estudio de las transiciones no radiativas, con potenciales aplicaciones terapéuticas.

–¿Cómo afronta su proyecto en la situación actual de pandemia?

–Para los investigadores en general no ha sido lo mejor porque hemos tenido que estar en casa unos meses. Los que realizan trabajo experimental en laboratorio han tenido que parar todo, pero nosotros al menos hemos podido continuar. El mayor problema ha sido para el proceso de divulgación de nuestra investigación, sobre todo en congresos, algo que este año, vital para nosotros, ha desaparecido. Era clave para mostrar resultados y lo hemos tenido que posponer.

–Usted lidera un grupo de trabajo. ¿Cómo fue la interacción con los demás investigadores durante el estado de alarma?

–Todos los días nos reuníamos a las 12 y organizábamos el trabajo, además de terapia de grupo, porque la interacción es muy importante en este tipo de proyectos.

–¿El teletrabajo supuso más esfuerzo?

–No sé si más horas, porque habitualmente ya trabajamos muchas horas, pero ha dificultado separar el trabajo de lo que no es trabajo. Solemos trabajar muchas horas de manera constante, pero si surge algo a media noche, por ejemplo, lo haces y no lo dejas para el día siguiente.

–¿A qué llama muchas horas?

–Depende mucho del día. Suelo llegar a la Universidad a las 8:30 y acabo a las 20:30, con una hora para comer. Es decir, once horas. Pero hay días de más horas. Solemos trabajar en general más de diez horas al día y el fin de semana también hacemos algo.

–Hablando de trabajo, de esfuerzo, de dedicación... La ministra de Educación ha anunciado que los alumnos de ESO y Secundaria podrán pasar de curso con asignaturas suspensas.

–Creo que lo dramático es su educación, lo dramático no es que pasen de curso y acaben con un título en la pared, el problema es que si no tienen conocimientos, será peor para ellos, se les está engañando. Es dramático y un auténtico problema que la gente supere cursos sin conocimientos porque en algún momento alguien le tendrá que parar los pies... y mejor que sea antes de que pierdan años de sus vidas.

–Además, eso también irá en perjuicio de la sociedad, ¿no?

– En cierta medida sí, pero sobre todo afecta a esa persona en concreto. A las personas con buenas notas les va a ir bien siempre, independientemente de si son más responsables, de sus relaciones. El problema es para los que no tienen los conocimientos, porque cuando quieran recuperarlos, van a tener muchas dificultades para hacerlo. El agravio no es tanto para quien lo hace bien, sino para quien no lo hace bien.

–¿Hasta qué punto la pandemia ha sido un duro golpe para la investigación?

–Ante una situación grave siempre repercute económicamente a la investigación. Siempre es más sencillo recortar en investigación, no porque no se apueste por ella, sino porque sustituir a profesores, prescindir de ellos o cerrar un colegio rural es más ruidoso que hacerlo con un proyecto de investigación.

–Como investigador, ¿cree que hay demasiada presión para conseguir una vacuna para el covid?

–No soy inmunólogo, pero me asusta generar falsas expectativas que no den resultado. Me da miedo que se generen falsas expectativas y que para no defraudarlas intentemos correr, que falte algún paso intermedio y no vaya bien. Me da cierto repelús que desde la sociedad estemos metiendo prisa.

–¿Trabaja a medio o largo plazo o con un objetivo del día a día?

–Vamos un poco como Simeone, partido a partido, aunque sabe con quién juega después. Nosotros vamos día a día, intentamos resolver los problemas que surgen día a día, pero tenemos la imagen en todo momento de a dónde queremos llegar. Cuando pedimos un proyecto como el que tenemos, planeas a tres años vista, eso te obliga a planear para hacer esto y lo otro, haces apartados.

–¿Hasta qué punto es importante esta apuesta del Ayuntamiento por la atracción y retención del talento?

–En mi opinión, si esta crisis, o la anterior, nos han enseñado algo es que es necesario invertir en I+D+i para asegurar nuestra prosperidad en el medio y largo plazo en un mundo cada vez más competitivo. Por eso creo que programas de atracción de talento como los que está llevando a cabo el Ayuntamiento son fundamentales y ojalá sirvan de ejemplo y otras corporaciones locales se sumen a estas iniciativas.

–¿Ha variado el objetivo final del proyecto a medida que iba dando pasos para acercarse a la meta?

–No tanto la meta, vamos hacia objetivos, pero sí variamos los pasos que damos. Con la misma meta, cuando vas investigando, vas aprendiendo, te sirve como base para hacer el trabajo.