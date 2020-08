El vicepresidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, Javier Pellegrini, anima a los padres a llevar a los niños al cole porque, recuerda, “es bueno para su desarrollo”.

–En los últimos días con la vuelta al cole se están escuchando muchas opiniones a favor y en contra de llevar a los niños al cole ¿cuál es su posición?

–La Sociedad Española de Pediatría las notas que está dando es que los niños se deben escolarizar de forma presencial. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Partimos de los estudios que tenemos que dicen que, en principio, los niños, salvo los menores de 1 año, de forma general tienen poca carga de enfermedad, es decir, que enferman poquito, y eso lo estamos viendo: los niños con coronavirus tienen febrícula o fiebre uno o dos días, pero no se ponen muy malitos, salvo raras excepciones, yo personalmente no he tenido ninguna. Y, además, los últimos estudios que han salido indican que los niños contagian poco el virus, o al menos, bastante menos que los adultos.

–¿Así que no son esos supercontagiadores de los que se habló al inicio de la pandemia, no?

–Exacto, mientras que sí lo son de la gripe. Al principio todo el mundo pensaba que eran supercontagiadores porque era un virus que se iba a comportar como la gripe, pero no es el caso. Con esas dos premisas y una tercera de que la escuela no presencial perjudica mucho porque hay distintas oportunidades, cada uno tiene una economía y posibilidades, las sociedades de pediatría están indicando que es conveniente que empiece la escuela y de forma presencial.

–Tras tanto tiempo de interrupción, ¿es más beneficioso que nunca la vuelta al cole para su desarrollo?

–Sí, para el desarrollo de los niños es fundamental que tengan contacto con otros niños, es importante para el desarrollo cognitivo a todos los niveles, pero, como con todo, iremos viendo qué pasa, no nos podemos olvidar que es un virus que tiene solo ocho meses y del que aún conocemos muy poco.

–Son 5 meses sin pisar los colegios, ¿puede que en algunos niños haya un rechazo?

–Lo que está claro es que el que tiene miedo en cuanto sale y juega dos veces con los amiguetes rápidamente lo pierde. Los niños pueden obsesionarse con algún tema, pero rápidamente lo olvidan. Yo creo que habrá que ir entrando poco a poco, iremos viendo y aprendiendo. A mí me parecen bien las medidas para los colegios de crear esos grupos burbujas en los que los más pequeños siempre tengan contacto con los mismos niños y que salgan escalonados al recreo, otra cosa es cómo los colegios se puedan organizar después.

–¿Y el uso de la mascarilla que se exige a partir de los 6 años?

–Yo creo que antes de los 6 años la mascarilla puede ser una cochinada y a partir esa edad, depende, pero ya son niños con los que puedes razonar y que de forma habitual seguro que harán caso. Hay una frase que digo mucho en mi consulta y para esto va muy bien: “Yo le voy a explicar lo que es ideal y usted hace lo posible”. Una cosa es lo que nosotros programemos como ideal y otra cosa es la realidad porque la educación que reciben los niños es diferente, hay niños que son muy tranquilos y otros con un trastorno de déficit de atención que no paran.

–Va a ser un otoño muy movido para los pediatras ¿no?

–Sí, nosotros hemos tenido reuniones porque si queremos que no se colapse el hospital, nos tienen que dar medios. En concreto, hemos solicitado tener vacunas de la gripe para que podamos ofrecérselas a los padres porque si este año funcionara y nos quitara un 40% de fiebres, eso nos ayudaría mucho. Luego hemos pedido, y parece que va por buen camino, pruebas de detección rápida en los centros de salud, así cuando hagamos la PCR de los niños con fiebre que ya nos hagan virus de bronquiolitis y virus de la gripe. Si sabemos que es negativo en coronavirus y positivo en gripe, vamos a ser capaces de tranquilizar a los padres y que se queden en casa, si no lo sabemos, los padres van a ir al hospital y se va a bloquear, que es lo que no queremos.

–¿Y habrá vacunación de la gripe para todos los niños?

–Nosotros lo hemos solicitado, lo que no significa que todos los padres quieran. En general, si puedes evitar que pasen la gripe y se la contagien a sus padres y abuelos, sería muy bueno.

–¿Qué mensaje transmite a los padres?

–Los padres tienen que comprender que no se pueden juntar en el centro de salud niños con fiebre y niños sin fiebre. La consulta telefónica es para saber qué le pasa al niño, en muchos casos no va a merecer la pena meter al niño en un centro de salud y arriesgarse.