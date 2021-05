–Lo mejor es transmitir la habitual, pero donando la nuda propiedad, de forma que los padres se reservan el usufructo de la vivienda. Lo cierto es que el principal motivo de hacer la donación ahora es la amenaza del Gobierno central de modificar los impuestos de Sucesiones y Donaciones. Si no existiera esa amenaza, no tendría sentido la donación y lo mejor en muchos casos sería esperar a la herencia.

“Donar acciones, fondos de inversión y dinero en metálico no debe plantear complicaciones en principio”

–¿Es, por lo tanto, el momento de hacer donaciones o solo para determinados casos?

–Las donaciones hay que analizarlas con cuidado. De dinero en metálico, sin ningún problema, porque no va a generar incremento de patrimonio en renta. En los fondos de inversión hay que ver cuándo se adquirió y cuál es su valor actual, para saber si esa transmisión va a generar una plusvalía. No obstante, desde hace 10-15 años la Bolsa no ha subido, salvo tres o cuatro empresas, por lo que no habría un efecto perjudicial en renta.

–Queda claro que a la hora de donar un inmueble, es muy importante el valor de adquisición y el de transmisión. ¿Cómo se fija este último?

–Va a ser una fuente de conflicto. La ley dice que en caso de transmisiones a título gratuito, como las donaciones, es el valor de mercado, determinado a efectos del impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este caso la administración que se encarga de comprobarlo es la Junta. Pero con la bonificación del 99% va a realizar menos comprobaciones porque no tiene sentido gastar recursos para algo que no va a suponer un incremento de la recaudación. El que verificará el valor de transmisión será la Agencia Tributaria, porque es a la que le interesa a efectos del IRPF. Ahora mismo se está remitiendo a los valores que tiene establecidos la Junta como valores medios de mercado.