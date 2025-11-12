Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán En sus instantáneas, aparecen la Plaza Mayor, la Plaza del Corrillo o la calle Tentenecio, entre otras localizaciones

Un hilo en X de Forocoches ha rescatado un viaje en el tiempo: las fotos de la España de los años 90 vistas a través del objetivo de Gunter Hartnagel, un turista alemán que recorrió el país a principios de la década. Entre las imágenes más fascinantes, Salamanca brilla con su propio encanto.

Un turista alemán (Gunter Hartnagel) hizo unas FOTOS de su viaje por ESPAÑA a principios de los 90... Abro hilohttps://t.co/CD5pPG8VZh pic.twitter.com/5OofSPYSfn — Forocoches (@forocoches) November 11, 2025

En sus instantáneas, aparecen la Plaza Mayor, todavía llena de vida y con su icónica arquitectura; la Plaza del Corrillo, un rincón más tranquilo que refleja la Salamanca cotidiana de entonces; y la calle Tentenecio, junto al Puente Romano, un escenario cargado de historia que parece detenido en el tiempo. Cada fotografía es un pequeño portal a una ciudad universitaria que aún conservaba su esencia más auténtica.

Pero el viaje de Hartnagel no se quedó allí. Su cámara también capturó Córdoba, Tarifa, Ronda, Granada, Málaga o Pedregalejo, mostrando la España de los 90 con sus calles, plazas y rincones que hoy parecen casi irreconocibles. Cada foto transmite no solo nostalgia, sino la sensibilidad de un viajero que supo detenerse en los detalles que hacen únicos a estos lugares.