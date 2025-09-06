Entidad Técnica de Prevención: compromiso con la seguridad laboral en Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La seguridad y la salud en el trabajo no deben entenderse como una obligación legal, sino como una convicción necesaria para garantizar un empleo digno y sostenible. Con este objetivo trabaja Entidad Técnica de Prevención, una empresa especializada en ofrecer soluciones eficaces a las compañías salmantinas para mejorar sus condiciones laborales y reforzar la protección de sus empleados.

Ampliar Diagnóstico de amianto.

Su labor abarca la prevención de accidentes, la seguridad en maquinaria, las condiciones de los centros de trabajo y el control de la exposición a contaminantes químicos, además de la realización de reconocimientos médicos laborales. «Nuestro compromiso es global y busca crear una verdadera cultura preventiva dentro de las organizaciones», explica Patricia Herrera, gerente de la entidad.

Uno de los pilares fundamentales de su actividad es la formación. Para ello, han acondicionado 3.500 metros cuadrados de instalaciones destinadas a la capacitación práctica de trabajadores, ajustando cada programa a las necesidades específicas de las empresas.

Ampliar

Entre las acciones formativas destacan la obtención del carné de operador de grúa torre, cursos de manejo de maquinaria e instalaciones eléctricas, así como programas especializados para trabajos con amianto, un material que requiere de protocolos muy exigentes por su peligrosidad.

Precisamente, la compañía ha puesto en marcha una unidad operativa para la localización y diagnóstico de amianto en edificios, un paso adelante en innovación y compromiso con la salud pública y laboral.

Ampliar

Con un equipo de técnicos de prevención con amplia experiencia, Entidad Técnica de Prevención se distingue por elaborar documentación adaptada a cada centro de trabajo, evitando la burocracia excesiva y priorizando lo esencial: prevenir accidentes, cumplir la normativa y reflejar ante la administración y la sociedad el compromiso real de las empresas con la seguridad laboral.

«Sabemos que la situación es complicada para empresarios y responsables de prevención, pero nuestra misión es acompañarlos y darles soluciones reales», añade Herrera.

Ampliar