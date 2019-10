R. ZAMARBIDE/M.BRAVO

“La única desventaja de trabajar aquí es que hay que enterrar”. A sus 63 años y tras casi la mitad de su vida en la faena, Tristán, el trabajador más veterano del cementerio, se jubila dentro de un par de meses. Como sus compañeros, los otros 15 empleados que se ocupan de las obras tanto del mantenimiento y limpieza de los dos cementerios -San Carlos Borromeo y Virgen de la salud, en Tejares- restan solemnidad a su trabajo diario. Tristán no para en toda la jornada, siempre hay cosas que hacer. “Si hay entierros se preparan, pero si no los hay, se hacen labores de limpieza o mantenimiento. Cuando el tiempo no acompaña y llueve o nieva, tampoco paramos, siempre hay que tenerlo todo en orden”.

Dos administrativos completan la plantilla de la empresa Parque Cementerio, concesionaria de la gestión de los dos cementerios de la ciudad. En estos días previos a la festividad de Todos los Santos la actividad aumenta. Hay mayor afluencia de ciudadanos que quieren renovar los ramos de flores, limpiar las tumbas, tener todo a punto para el homenaje anual. Los turnos de limpieza se adecuan a estas necesidades y de los dos campos santos salen toneladas de residuos con destino al CTRU de Gomecello.