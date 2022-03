“Enterrábamos cada media hora sin parar”: la experiencia de un enterrador salmantino en pandemia

Camina entre las sepulturas en un día gris. No hay mucha actividad en el cementerio pero nada le recuerda a aquellos trágicos meses de marzo y abril. “Ha sido la vez que más actividad había. Enterrábamos cada media hora sin parar con 14 o 15 entierros diarios y, sin embargo, todo era soledad y miedo”.

Tomás Barbero es el encargado de realizar los enterramientos en el cementerio San Carlos Borromeo, el más importante de la capital y el que más enterramientos acogió durante esos días por la pandemia en unos entierros con dos características: en soledad, sin apenas familiares, a ciegas y sin despedidas. “Nos traían féretros de Madrid y los familiares querían que les abriéramos los féretros para saber si en realidad era su padre o su madre y eso no lo podíamos hacer. Estaba prohibido. La gente tenía mucho miedo y dudas e incluso amenazaban con no firmar los papeles, pero no podíamos hacer nada”, recuerda sobre unos momentos que trata de olvidar. “Trato de no recordarlo, aunque es imposible olvidarlo. Todo eran dudas”, incide.

En las caras de los pocos familiares que acudían veía “tristeza, miedo e impotencia”. Sin embargo, eran muchos los que también no podían ni acudir al cementerio al estar todos confinados. “A veces teníamos que grabar vídeos o el propio responso para transmitirlo a la familia”, recuerda. Los pocos parientes que acudían, tenían una expresión común: “Las caras estaban completamente desencajadas. Tenían que guardar distancia entre ellos y el cementerio estaba completamente cerrado salvo ellos, el sacerdote y nosotros enterrando”. Todo era silencio entre la vorágine. Una de las paradojas que se daban en la principal necrópolis salmantina. En los casos en que no había nadie absolutamente, solo estaban ellos junto al sacerdote. Abrir la sepultura, el responso del sacerdote, bajar las cuerdas, hacer la reducción de restos... Una mecánica que hacía los días “eternos” con la incertidumbre de no saber cuál iba a ser el tope. “Fueron así dos meses o tres de plena actividad, pero cuando estabas allí no sabías cuando concluiría”.

Sobre su propia experiencia personal, reconoce que fueron dos meses y medio “en que no levantaba cabeza”. No pensaba mientras realizaba el trabajo. “Estaba más tiempo en el cementerio que en mi casa. Tras unas jornadas agotadoras en las que tampoco pensabas mucho lo que estabas haciendo, cuando llegaba a casa me hundía al relajarme y lloraba”, asume con la voz temblorosa al recordarlo.

El trabajo constante no les hacía pensar en contraer el virus. Sabía que si había un contagio, la cadena se paralizaba y todos estaban con las máximas protecciones para evitarlo. “Sabíamos que si caíamos uno, caíamos todos. Tuvimos suerte en ese sentido”. “No podemos olvidar”, insiste.