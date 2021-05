Enfermo de epilepsia: “La epilepsia llega de golpe. Es duro”

Cada año se diagnostican más de 20.000 nuevos casos de epilepsia en España -se calcula que hay 3.000 casos en Salamanca- y es una de las enfermedades neurológicas crónicas más habituales, hasta convertirse en el segundo motivo de consulta ambulatoria neurológica después de las cefaleas. Pese a ello, hoy en día los pacientes con epilepsia aún deben hacer frente a un grave estigma derivado del desconocimiento y la discriminación social y son pocas las personas que saben cómo actuar en caso de crisis.

Gabriel García es padre de un adolescente de 15 años y fue hace dos años cuando descubrió de golpe lo que era la epilepsia. “Íbamos andando por la calle y de repente ves a tu hijo tirado en el suelo con convulsiones. Es muy duro y se pasa muy mal. Al principio impacta y crees que es un mundo ajeno y que eso sólo le pasa a los demás. No sabíamos nada del tema”, cuenta este padre que, gracias al apoyo de la asociación Aspecyl (de Personas con Epilepsia de Castilla y León) aprendió a sobrellevarlo y a conocer más esta patología.

“Dicen que es genético. Yo no tenía antecedentes y mi mujer, tiene un hermano que había tenido alguna crisis. Al principio a mi hijo le dio muy fuerte y tenía seis o siete crisis cada día. Tenía de los tres tipos: las convulsivas, las de ausencia en las que desconecta y las caídas repentinas. Era muy preocupante porque iba andando y se caía y perdía el conocimiento. El médico me dijo que tenía que estar agarrado a él 24 horas al día pero con las clases del instituto era imposible. Le llevamos el protocolo a los profesores y la medicación de rescate por si tenían que echar mano”, explica el padre, que recuerda la angustia de los primeros días. “En el clínico de Zamora donde le ingresaron al principio, antes de llegar a Salamanca y luego derivarle a Madrid, no conseguían controlarlo. Yo me ponía a llorar”, explica.

Por suerte, tras probar con varios fármacos, la situación se ha estabilizado y su hijo lleva una vida normalizada. “Me dijeron que como era adolescente, hasta que no tuviera el cuerpo más estable era más difícil de controlar, pero ya se ha estabilizado y desde hace medio año no ha sufrido ninguna crisis”, confirma Gabriel García.

Otra familiar de una persona con epilepsia, perteneciente a Aspecyl, corrobora lo difícil que es llegar al diagnóstico si no aparece una crisis. “Al principio, con 15 años, tenía pequeñas ausencias. Íbamos andando y se paraba, movía un poco la boca durante unos segundos. Aparecían convulsiones muy leves y nos dijeron que era el efecto secundario de alguna medicación, hasta que le dio una crisis fuerte, le tuvieron que ingresar y le diagnosticaron epilepsia. Han probado con varias medicaciones y ahora tiene una muy fuerte”, detalla esta familiar de un paciente, que destaca la importancia del apoyo de Aspecyl.

“La asociación nos ha servido de mucho para conocer otras experiencias de familiares, como apoyo psicológico y para saber más de esta enfermedad que se puede llegar a curar y que no es contagiosa como algunos piensan. Al principio vives una situación muy angustiosa porque buscas las mejores soluciones, médicos y diagnósticos”, reconoce. La mujer también aboga por aumentar la sensibilización e información sobre cómo actuar en caso de crisis, principalmente en centros educativos. “Las personas que sufren epilepsia se sienten inseguras y raras y a veces son rechazados por la ignorancia de la sociedad sobre la epilepsia”, señala.