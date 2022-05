Enfermería, una profesión de alto riesgo

Una macroencuesta realizada por el sindicato Satse ha destapado que la lacra de las agresiones a sanitarios es más preocupante de lo que se pensaba. “Ocho de cada diez enfermeras y enfermeros de Castilla y León han sido agredidos mientras desempeñaba su labor asistencial y de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario”.

Si el dato es ya de por sí alarmante, lo es más el hecho de que “cerca de la mitad de las personas agredidas lo han sido hasta en cinco ocasiones y cerca de un 13 por ciento han sufrido agresiones en más de 10 ocasiones”, denuncia el sindicato.

En concreto, el 77,01 por ciento de las enfermeras y enfermeros consultados por SATSE en Castilla y León ha sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias, puñetazos...) o verbal (amenazas, vejaciones, insultos...) a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes y/o familiares.

El mayor porcentaje de enfermeras y enfermeros agredidos se ha registrado en los servicios hospitalarios, ya que hasta en el 56,60% por ciento de los profesionales que trabajan en este ámbito asistencial aseguran haber sido víctimas de una o más situaciones de violencia hacia su persona. Del porcentaje de enfermeras y enfermeros agredidos, el 49,76% lo ha sido hasta en 5 ocasiones; el 27,86%, en una única ocasión; el 9,82%, entre 6 y 10 ocasiones y el 12,56% en más de 10 ocasiones.

El problema es que, según Satse, la mayoría de las agredidas terminan dejando pasar el sucesos. Un 53,74% ha apuntado que no lo ha hecho porque piensa que no va a servir de nada. También un 66,27 por ciento ha asegurado que no ha recibido apoyo de la entidad empleadora en la agresión sufrida en Castilla y León.