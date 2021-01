Enfermería se cansa: “Llevamos el peso de la pandemia y estamos agotados”

En esta tercera ola de la pandemia, el colectivo de la enfermería ha vuelto a sacar su faceta más vocacional para afrontar el trabajo que se multiplica de forma exponencial. Las enfermeras y enfermeros de Atención Primaria se están encargando de realizar los test de antígenos, las pruebas PCR, las vacunaciones, los rastreos... además de las consultas habituales, analíticas y los cuidados a enfermos crónicos y dependientes. Sin embargo, tras un año en primera línea cada vez se hace más cuesta arriba la labor.

“La mayor parte del peso de esta pandemia lo está soportando la enfermería. Estamos muy sobrecargados de trabajo y no tenemos sustitutos. La bolsa de empleo está vacía”, reconoce José Manuel Crespo, responsable de enfermería del centro de salud de Periurbana norte.

“A nivel psicológico estamos muy estresados, tenemos los nervios a flor de piel, con un cansancio físico visible y un cansancio psicológico que arrastramos desde hace un año. La situación actual es peor que la de marzo, y estamos desesperados porque los casos se multiplican, tenemos rastreos mañana y tarde, millones de test y PCR, además de la vacunación mañana y tarde y estamos muy cansados. No es fácil trabajar en estas condiciones”, admite este enfermero, que deja claro el sobreesfuerzo que están realizando sus compañeros y compañeras de profesión y pide que se reconozca como se merece el trabajo de este colectivo.

“Otra cuarta ola no la aguantamos si no cogemos bajas. Llega un momento en que es imposible. Tenemos estrés psicológico. Es que no es un mes, son muchos meses y no tenemos más efectivos. Y menos mal que todas las enfermeras colaboran y asumen cargas por la tarde, sacando todo el trabajo. Estoy orgulloso de esta profesión porque a pesar del volumen de trabajo siempre hay voluntarios para doblar. Es una profesión totalmente vocacional porque por un sueldo esto no lo haría nadie”, agrega el responsable de Enfermería de Periurbana norte.