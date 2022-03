Enésimo atasco de un camión en el puente de Arroyo de Santo Domingo

Un camión de reparto ha vuelto a quedarse encajonado en el pequeño puente del Soto que comunica la calle Arroyo de Santo Domingo con la Gran Vía a la altura de la iglesia de San Esteban y el convento de los Dominicos. El suceso se ha producido a las 9:56 horas de este lunes y ha obligado a la Policía Local de Salamanca a desviar el tráfico, lo que ha provocado algunas retenciones. A las 10:36 horas el conductor del camión consiguió sacar el vehículo del puente después de desinflar los neumáticos. La construcción sufrió daños leves.

No es la primera vez que tiene lugar un accidente de estas características. En enero y noviembre de 2019 dos camiones se quedaron atrapados al tener una altura superior a la permitida en el puente (3,8 metros). A raíz de esos incidentes, el Ayuntamiento de Salamanca se planteó prohibir el paseo de camiones y autobuses no regulares por el puente del Soto. Actualmente el paso de vehículos por la construcción histórica solo está permitido para aquellos que no superen los 3,8 metros de gálibo. Aún así, los conductores de autobuses y camiones tienen que maniobrar con mucha precisión para no rozar la parte superior de sus vehículos con los sillares de piedra de Villamayor.