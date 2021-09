Eneko Atxa, un 5 estrellas Michelin, en Salamanca: “Quiero aprender de una de las cunas más importantes del mundo en el ibérico”

–Cuando nos llaman y nos cuentan el proyecto y la dimensión no puedes renunciar. Voy a una de las cunas más importantes del mundo en cuanto a ibérico, si no es la más importante. Vamos con ganas de aprender, escuchar, y de respirar un territorio que por los cuatro costados le sale ibérico.

“El cerdo ibérico es patrimonio de la humanidad. Tan versátil, tan reconocido por todo el público. Aunque suene repetitivo solo puedo decir que es magnífico”

–Ni más ni menos que todo el mundo. Ha sido una situación complicada para la que no estábamos preparados. Con el corazón en un puño pensando en las personas más vulnerables que tienes. Empresarialmente, viendo que estábamos en una época de incertidumbre enorme con gente que ha tenido que cerrar.

–Nos hemos ido adaptando. Buscando nuevos productos y nuevas oportunidades para productos del cerdo que sean muy versátiles. No solo en mi cocina, sino también en mi casa. Está incrustado en nuestro ADN gastronómico.

–Es fundamental. Nosotros siempre hablamos de grandes productos y a partir de ellos empezar a construir un relato gastronómico siempre es más fácil. Es un producto patrimonio de la humanidad. Tan versátil, tan reconocido, querido por todo el público. Es magnífico. Aunque suene repetitivo, no encuentro otra palabra mejor: es magnífico.

“Para conservar las cinco estrellas Michelin hay que contar con un triángulo imprescindible: proveedores, equipo y clientes”

–¿Ha quedado tocado el sector?

–Todos queremos ir pasando página poco a poco, pero aún quedan esos resquicios que no son menos agresivos. Hay que ir con calma y sosiego. A ver si las cosas van mejorando poco a poco.

–¿Se les ha castigado en exceso con las restricciones?

–El tiempo es el único testigo. El tiempo nos dirá si ha sido la restauración u otros sectores que se han visto tocados. Intento ser reflexivo y no transmitir desde las vísceras. El tiempo nos dirá un poco donde nos ha dejado todo esto.

–¿Cómo ve el futuro de la restauración y la cocina?

–Me cuesta mucho atisbar lo que va a ocurrir mañana. Vivimos en tiempos trepidantes, extremadamente para mí gusto, donde cualquier situación parece volátil. Todo es tan cambiante que no me atrevo a atisbar nada. Hay que coger las bases más sólidas y navegar en esas aguas teniendo en mente distintos escenarios en los que cualquier cosa puede pasar. Son tiempos en los que me resulta atrevido, e inconsciente vaticinar cualquier tipo de futuro.