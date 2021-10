Encuesta DYM para LA GACETA: Casado recupera la distancia con Sánchez y roza la mayoría con Vox

En el cuarto lugar Unidas Podemos presenta una ligera recuperación frente al desgaste del PSOE. La formación morada gana 0,5 puntos con un 13,2% de los votos. Ciudadanos continua con una posición muy débil al borde de la desaparición, y presenta una ligera pérdida de votantes (-0,2%) que lo deja en el 3,7%.

En este escenario el PP logra una ventaja de más de 4 puntos sobre el PSOE y Pablo Casado podría llegar a gobernar solo con el apoyo de Vox o de Vox más Cs. El PP rondaría entre los 124 y 129 escaños en el parlamento, seguido de los 96-100 de PSOE. Vox alcanzaría una horquilla de 46 a 50 escaños, seguido de Unidas Podemos (31-34 escaños). Ciudadanos tan solo tendría 2 y Más País entre 2 y 3. Si se comparan los datos de la encuesta con los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2019, el PSOE de Pedro Sánchez pierde un 3,6% de los votos. El PP conquista un 8,2% más de apoyos respecto al 10N y Vox se queda con un 0,6% menos de votos.

En cuanto al análisis de la evolución de la estimación de voto que realiza esta encuesta, se observa un fuerte impulso para el Partido Popular de Pablo Casado que en los últimos trece meses no acaparaba tantos votos como ahora en octubre en un ascenso que se inició en mayo pasado coincidiendo con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Curiosamente desde febrero, Vox, la formación de Santiago Abascal, ha perdido estimación de voto al caer del 18,1 al 14,6. En el PSOE, la estimación de voto sigue una línea con altibajos, pasando del 26 al 24,7 en el último mes. En la izquierda gana fuerza Unidas Podemos con una línea ascendente de voto que no ha dejado de crecer desde mayo, pasando del 9,3 a los 13,2 en octubre, en la estimación más alta de voto del último año. La formación política que no recupera fuelle es Ciudadanos, que sigue en horas bajas, con una estimación de voto del 3,7 frente al 9 que llegó a tener en mayo de 2020.

La encuesta de DYM para LA GACETA se basa en 1.000 entrevistas online a una población de 18 o más años entre el 20 y 24 de octubre de este año. Para un nivel de confianza del 95,5% y en la hipótesis más desfavorable, el margen de error para los datos en el total de la muestra es de ±3,2%.

Puede consultar más información de la encuesta en la edición de papel, en Orbyt o en Kiosko y más.