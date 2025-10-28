«La encuadernación es una especie de magia que protege a las palabras» Susana Domínguez es Premio Nacional a las Mejores Encuadernaciones del Ministerio de Cultura

La encuadernadora y artista madrileña Susana Domínguez, reconocida a nivel nacional e internacional, ha pasado por la Escuela de Arte y Oficios de Salamanca dentro del programa «Únicos», una iniciativa impulsada por FOACAL que acerca a los alumnos experiencias y oficios artesanos de primera mano.

Con más de tres décadas dedicadas al arte de la encuadernación y premios internacionales, Domínguez habló sobre su trayectoria, su manera de entender la artesanía y la importancia de transmitir estos saberes a las nuevas generaciones: «Todo empezó por casualidad —recuerda entre risas—. Una amiga me enseñó a hacer un cuaderno, me pareció magia y aquí estoy, treinta años después», cuenta Domínguez.

Su relación con la encuadernación nació casi por accidente, pero la ha llevado a convertirse en una de las figuras más reconocidas del oficio en España, con distinciones como el Primer Premio Nacional a las Mejores Encuadernaciones Artísticas del Ministerio de Cultura en 2017 y galardones en Escocia, Estados Unidos y Francia.

Su trayectoria, que combina tradición y experimentación, ha sido el eje de una jornada en la que los alumnos del programa han podido conocer cómo un oficio artesanal puede evolucionar y dialogar con el siglo XXI: «La transversalidad define mi trabajo. Busco materiales y técnicas de otras disciplinas para traer la encuadernación al presente, al siglo XXI, donde debería estar, no en el XVIII», explica.

La artista subraya que el gran reto del trabajo manual hoy no es tanto la falta de talento como la falta de visibilidad: «No hay suficiente promoción. Hacen falta más exposiciones, más espacios donde la gente pueda descubrir la riqueza de los oficios». Aun así, reconoce que las redes sociales han sido «su ventana al mundo», una herramienta para conectar con encuadernadores de lugares tan diversos como Chile, Vietnam o Nueva Zelanda.

Durante su taller en la Escuela de Arte, Domínguez compartió con los estudiantes su recorrido vital y profesional, además de una demostración práctica de presentación de portfolios, una herramienta útil tanto para profesionales como para quienes se inician. Su mensaje principal fue claro: «no tener miedo a experimentar ni a equivocarse».

Para Susana, formar parte de proyectos como el programa «Únicos» tiene un profundo sentido: «Me siento muy honrada. Nunca imaginé que lo que empezó con un cuadernito mal hecho iba a tener esta proyección», confiesa con emoción. Destaca además la importancia de acercar este tipo de experiencias a los más jóvenes: «Estos programas son fundamentales para abrir miradas, para que los jóvenes vean que el arte y la artesanía también pueden ser un camino», afirma.

Por ahora, Susana continúa con sus clases en Madrid, desarrollando nuevas estructuras de presentación y defendiendo la vigencia de los oficios que, como la encuadernación, siguen uniendo tradición y creatividad.

