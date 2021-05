En Salamanca hay trabajo en la hostelería... y poca gente se interesa

“Se necesita camarero y cocinero”. Es uno de los letreros más vistos en redes sociales, en anuncios por palabras y en carteles en puertas de establecimientos. Esto ocurre desde que comenzó mayo, un mes en el que se ha reactivado la hostelería con la reapertura del interior de los establecimientos de hostelería de la capital, el cese del estado de alarma con la anulación del cierre perimetral y el toque de queda, así como el inicio de celebraciones familiares como bautizos y comuniones.

“Hay mucha demanda de trabajo que no se cubre. Los restaurantes buscan cocineros y no los encuentran. Quien quiera trabajar este verano en Salamanca va a trabajar”, augura Jorge Moro, hostelero y presidente de la asociación de autónomos Ausal. “Llevo dos semanas buscando cocinero y no encuentro a nadie”, señala Francisco, harto de poner anuncios y de recurrir a la bolsa de empleo de la Asociación de Hostelería. Su problema es que los pocos que responden al llamamiento no están preparados para cubrir el puesto de trabajo. “Después de estar en ERTE al 50% el cocinero que tenía se ha buscado otra cosa”, lamenta el empresario, preocupado porque ahora que empieza la actividad en el sector tiene mermada la plantilla.

“Llevo toda la semana buscando camarero y en no se presenta nadie. Hasta ahora ha venido una chica con ganas de trabajar, pero sin formación, y otro chico que como está cobrando una ayuda no quiere incorporarse”, se queja José Luis, preocupado porque en una semanas tiene la comunión de su hijo y no encuentra ni siquiera a alguien que le sustituya para asistir. Es tal la necesidad de personal que incluso se han producido fricciones entre hosteleros por “robarse” empleados. Todo esto mientras en las oficinas de empleo del Ecyl buscan trabajo como camareros 3.905 salmantinos y otros 2.774 como cocineros.