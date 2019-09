En Salamanca faltan 325 enfermeras

La principal diferencia que hay entre el problema médico y el problema enfermero es que el primero es a nivel nacional, mientras que el segundo afecta más directamente a Sacyl: “El problema de la bolsa de empleo no está en el número de personas disponibles, que las hay, sino de la desidia de la Gerencia Regional y en la precariedad de las contrataciones. Los aspirantes se van a otras comunidades con mejores ofertas y, además, en Sacyl pasan los meses y no se abre la bolsa de empleo para actualizar méritos. Cuando se abre un periodo, tras reclamar esta apertura, la baremación de esos méritos se eterniza en el tiempo, lo que genera malestar y desesperación en los profesionales. Es una bolsa nada operativa”, critican.

El colectivo de Enfermería de Salamanca levanta la mano para recordar que los problemas de la sanidad regional no se centran solo en la carencia de médicos, sino que las cifras de enfermeras y enfermeros tampoco cuadran.

Preguntados por la polémica sobre la idea que baraja Sacyl de que la Enfermería mantenga abiertos determinados consultorios pequeños cuando los médicos no realicen consultas todas las semanas, en Satse enfatizan: “Los enfermeros no sustituyen a médicos ni hacen funciones de nadie. No existe enfrentamiento entre médicos y enfermeros”. “El modelo de Primaria debe adaptarse a las necesidades de la población, que ha cambiado. La población envejece, aumenta la cronicidad, la pluripatología y los pacientes necesitan cuidados. Ahí entra la Enfermería, que es competente para administrar esos cuidados. Por lo tanto, la Atención Primaria debe ser liderada por la Enfermería y debemos dar ese paso adelante como han entendido ya otros países en Europa”.