En riesgo por la covid los grupos de estudio de español esperados en Salamanca para 2022

Estados Unidos ha sido el último país en colocar a España en la diana. Vuelve a situar el nivel de riesgo en “muy alto” y recomienda encarecidamente a sus ciudadanos no viajar. Se suma a Reino Unido, Francia o Alemania, que incluso exige cuarentena a sus ciudadanos en el regreso. La quinta ola vuelve a provocar un erial y crea una nueva amenaza en un sector muy castigado como el del español.

El presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, Miguel Ángel Benito, considera que la quinta ola no está teniendo un impacto este verano “porque la incertidumbre ya está provocando que no haya absolutamente nada”. “Legalmente se puede viajar pero un viaje de grupo organizado no puede estar sujeto a restricciones y cambios por lo que lo poco que tenemos este verano es de estudiantes individuales que ya conocíamos por otros años”, confiesa. Donde sí puede tener efecto, según confiesa el representante del sector, es en las previsiones para el próximo año sobre todo de países como Estados Unidos o las zonas asiáticas.

“En agosto se hacen las programaciones para 2022 y las próximas semanas pueden ser clave para saber si el verano que viene vamos a poder respirar. Se programan a medio y largo plazo y ahora nos estamos jugando el verano que viene”, detalla Benito. Los estudiantes que llegan a Salamanca a las academias de español necesitan tener la autorización del instituto, de los padres, en caso de ser menores, así como de los monitores que se encarguen del viaje, una situación que ahora mismo es complicada.

En una previsión optimista, el sector quiere recuperar al menos parte de los estudiantes del español a partir del primer trimestre del próximo año. Consideran que el último semestre “está perdido” y confían que con el aumento de vacunación en los principales países sí puedan hacerse reservas y regrese la normalidad.