“En las residencias de Madrid sacábamos los cadáveres de ocho en ocho”

“Cuando llegábamos a recoger a los fallecidos estaba la familia confinada, muchas veces sin mascarilla”

Leyte considera que deberían haberles incluido junto al resto de sanitarios en la vacunación. “Nos acojona una cuarta ola que nos pueda llevar por delante. Estamos cansados y muy hartos”, señala indignado. Y es que considera que los riesgos siguen existiendo, principalmente en los domicilios, donde recogen cadáveres que desconocen si han tenido o no covid. “Nos tenemos que fiar de los familiares que nos dicen que es un infarto, pero al no tener una prueba PCR no sabemos si tienen o no covid”, expresa. En este aspecto, también señalan que tras la relajación de las medidas del protocolo covid se ha recuperado la práctica de las tanatopraxias para las personas que no han pasado el covid, una situación que resulta complicado verificar sin una prueba. “Los forenses antes de realizar una autopsia tienen una biopsia que les confirma si es positivo o negativo, pero nosotros no y estamos en una pandemia”, reconoce. Por ello, señala que la administración debería vacunarles al igual que ha hecho con el resto de profesionales que no están en primera ola.