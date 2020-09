En familia, pero con una sonrisa. Así han sido las comuniones de las restricciones en Salamanca

Los preparativos de mayo se truncaron por la pandemia. El aplazamiento a septiembre con las medidas vigentes hasta el pasado miércoles del 50% de aforo fueron aceptadas sin rechistar. Sin embargo, las restricciones que entraron en vigor hace tres días reducían a 25 personas el número máximo que podía entrar en las iglesias, independientemente de su aforo. Un ejemplo se vivió este sábado en la iglesia de María Auxiliadora donde a pesar de tener capacidad para más de 500 personas, solo pudieron entrar padres y abuelos para ver a los cuatro niños que tomaban la primera comunión en uno de los tres turnos que se había configurado.

A la puerta esperaba la bisabuela de uno de los pequeños que se quejaba por las medidas. “Vengo todos los días a misa y ahora no puedo ver a mi niño tomar la comunión. ¿Cómo voy a estar? Pues muy disgustada con lo grande que es esta iglesia...”, se quejaba junto al resto de familiares que iban llegando.

Dentro, la basílica, una de las más importantes de la ciudad en dimensiones junto a La Purísima, presentaba un aspecto desolador con la presencia del sacerdote en el altar junto a los cuatro niños con mascarilla que tomaban la primera comunión y las seis primeras filas del público de padres, abuelos y uno de los catequistas participantes en la ceremonia. 25 personas. Ni una más. Ni una menos. Ainhoa Rivero, madre de Carlos, sostenía una rosa para recordar a su madre fallecida hace apenas dos meses y que no pudo ver a su nieto vestido de marinero por la primera comunión. “La he querido tener presente en esta ceremonia tan diferente. Tenemos disgusto sobre todo por la gente de fuera que no ha podido venir y todos los que se han quedado a las puertas sin poder ver la ceremonia. Daba pena ver la iglesia vacía”, explicaba esta madre.