Las empresas frente al reto del empleo de calidad: innovación, formación y sostenibilidad

Uno de los mayores retos a los que se están enfrentando las organizaciones empresariales hoy en día, es a la adecuación de un «empleo de calidad», y más concretamente, según es este entendido por los candidatos que acceden al mercado laboral por primera vez.

A comienzos de la década del 2000, un empleo de calidad se asociaba casi exclusivamente con la estabilidad: contratos indefinidos, remuneración competitiva y proyección dentro de la empresa. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 y los cambios en el mercado internacional pusieron de relieve la importancia de la formación continua, la empleabilidad y la capacidad de adaptación, al mismo tiempo que aumentaban la temporalidad y la precarización en amplios sectores.

Ya por el año 2020, la noción de empleo de calidad se amplió aún más. Factores como la flexibilidad horaria, el teletrabajo, la conciliación entre la vida personal y profesional, la igualdad de género, una mayor inclusión social y el compromiso ambiental de las organizaciones pasaron a formar parte de la definición. Para las nuevas generaciones, trabajar en una empresa que ofrezca bienestar integral resulta tan relevante como la estabilidad y el salario. A la vez, para las organizaciones empresariales comienza una incipiente preocupación por un descenso en las ratios de productividad en comparación con las décadas anteriores.

En el debate laboral actual, el concepto de empleo de calidad se ha consolidado como un eje fundamental para medir el desarrollo económico y social de un territorio. Lejos de limitarse a la existencia de un contrato o a la cuantía salarial, se entiende hoy como un conjunto de condiciones que garantizan no solo ingresos suficientes y estables, sino también seguridad en el puesto, derechos laborales efectivos, protección social, posibilidades de formación y desarrollo profesional, así como un adecuado equilibrio entre la vida personal y laboral, dejando en un segundo plano los ratios de productividad necesarios para las empresas.

Garantizar empleo de calidad

Garantizar un empleo de calidad en el contexto actual exige una acción conjunta de instituciones públicas, empresas y trabajadores. Apostar por la innovación, la educación y la regulación laboral justa será clave para que las condiciones de trabajo respondan a las exigencias de un mundo en constante transformación.

La sociedad actual es el resultado de cambios profundos y complejos acontecidos principalmente en el plano económico, político y social. Conocer estas modificaciones, así como qué las define y caracteriza, por las instituciones públicas, por las empresas y trabajadores, es esencial para entender una sociedad contemporánea y así realizar estudios y análisis que nos lleven a conseguir un empleo de calidad, un alto nivel de empleabilidad y unos altos estándares de productividad.

El panorama laboral, en el presente, enfrenta desafíos sin precedentes para las empresas; La automatización, la globalización, y, como hemos analizado al inicio del artículo, por encima de todo, las cambiantes expectativas de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, están remodelando el mercado de trabajo. La incorporación de tecnologías avanzadas ha provocado una transformación profunda en diversos sectores, modificando los empleos tradicionales y demandando nuevas competencias. Así mismo, la globalización ha intensificado la competencia internacional, lo que a veces presiona los salarios y las condiciones laborales, en contraprestación a la medición de la productividad generada.

Frente a estos retos, son varias las soluciones que se proponen. En primer lugar, es crucial invertir en educación y formación continua, orientada a las habilidades digitales, adaptabilidad y polivalencia en los diferentes puestos de una misma organización. Por supuesto, esta inversión también deberá contemplar y destinar una partida importante a la retención del talento, de nada serviría invertir en formación si esa inversión revierte fuera del marco donde se ha realizado dicha inversión. Fomentar políticas de flexibilidad laboral, como el teletrabajo que permite un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. Por otro lado, es esencial garantizar salarios y condiciones laborales acordes a las expectativas actuales de los candidatos y trabajadores mediante una regulación adecuada y la negociación colectiva, en la que se regulen también criterios para medir la productividad generada por parte de los trabajadores.

Enfoque integral

Llevar a la práctica todo lo anterior, para llegar a un «empleo de calidad modulado a la actualidad» exige un enfoque integral que combine innovación, formación, beneficios sociales, y concienciación y sentido de pertenencia de los trabajadores a las organizaciones, que en consecuencia incremente la productividad. Todo ello adaptándose a un entorno en constante cambio que exige a las organizaciones empresariales un esfuerzo, no solo de políticas empresariales internas, sino también de unos incrementos de costes puramente estructurales. A ello tenemos que añadir una legislación en constante cambio que, en la mayoría de los casos legisla repercutiendo el 100% del coste de los beneficios sociales tan demandados por los trabajadores, a las organizaciones empresariales, así como exigiendo el cumplimiento de los patrones ESG en la RSC, implicando, por lo tanto, más incrementos de costes estructurales, y obviando «el escenario real» de la mayoría de las empresas en la actualidad, que son las PYMES y los autónomos, concretamente el 99% en la provincia de Salamanca, que tienen que enfrentarse a un coste humano y económico incalculable, y que las puede llevar a su desaparición.