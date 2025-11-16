«El que está emparentado anímicamente con la poesía, va a conocer más y mejor el mundo»

Domingo, 16 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

La producción literaria de Luis Alberto de Cuenca, XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, abarca diversos géneros, incluyendo la poesía, el ensayo y la literatura infantil, pero ha sido especialmente reconocido por su contribución al panorama poético contemporáneo. Entre otros galardones, recibió en 1985 el Premio Nacional de la Crítica por «La caja de plata»; en 1989, el Premio Nacional de Traducción por «El cantar de Valtario»; en 2008, el Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila; en 2015, el Premio Nacional de Literatura (modalidad Poesía) por «Cuaderno de vacaciones»; en 2021 ganó el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca; y en 2023 el Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma por «El secreto del mago».

¿Qué significa para usted recibir el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los más importantes en lengua española, teniendo en cuenta, además, que ha sido jurado en alguna edición?

—Lo he seguido muy de cerca porque he sido jurado en bastantes ediciones y me he dado cuenta del prestigio y la importancia de este premio por la gente que ha sido galardonada, de modo que me quedo perplejo de que me hayan elegido a mí, porque además creo que fui finalista en varias ocasiones, y casi siempre el que es finalista varias veces luego no gana el premio nunca. En esta ocasión me lo han concedido.

Este premio reconoce su trayectoria poética. Si mira atrás, ¿cómo describiría la evolución de su poesía desde sus primeros libros hasta hoy?

—Pues una evolución que conduce a la claridad y a la comunicación. La primera etapa era una poesía más hermética, más gobernada por la cultura, más minoritaria, más elitista, y a partir de «La Caja de Plata» se abre una nueva etapa, quizá la última, porque ya todos los demás libros de algún modo dependen de esa manera de entender la poesía y la vida. Una poesía que abre las ventanas de la biblioteca para que se oree la casa y que significa mucho en cuanto a conexión con los demás y en cuanto a representación de los demás. El poeta lo que hace es dar voz a los demás.

¿Cree que la poesía puede seguir siendo una herramienta de conocimiento en un mundo dominado por la tecnología y la inmediatez?

—Desde luego. Aunque para mí la poesía es sobre todo comunicación, también el conocimiento es importante. Es evidente que el que está emparentado anímicamente con la poesía, es alguien que va a conocer más y mejor el mundo.Yo creo que el tema de Internet y de la inteligencia artificial no va a empañar en absoluto el cristal de la poesía, que va a seguir existiendo siempre.

Usted ha sido también filólogo, traductor, ensayista, académico, gestor cultural… ¿Cómo conviven todas esas facetas con el poeta?

—Pues yo creo que de una manera muy natural, porque se puede ser pontífice romano, emperador del Bajo Imperio de Bizancio, o se puede ser fontanero, por ejemplo, o cualquier otra profesión noble como esa, y puedes escribir poesía. Además, yo creo que los poetas son poetas, incluso aunque no escriban versos. Son personas que nacen con la posibilidad, con la capacidad de mirar el mundo poéticamente. No tanto los que escriben versos y ganan premios. O también...

¿Qué le ha enseñado la traducción sobre la escritura poética?

—Muchísimo. Siempre que se traduce a un autor cuya lengua más o menos conoces, el resultado no es la traducción de ese poema, sino la gestación de un nuevo poema. Yo, como traductor, he sido muy cuidadoso con esa tarea, me parece importantísima.

En su trayectoria hay un evidente amor por el cómic, el cine, la música... ¿Cree que la poesía debe abrirse más a esos lenguajes?

—Yo creo que sí, porque más que abrir, es desarrollar una relación que tuvieron desde siempre, porque poesía y música nacieron juntas en la Antigua Grecia. La palabra lírica no significa más que un arte para ser acompañado por la lira, un instrumento musical. Por lo que estoy absolutamente convencido de que es bueno que la poesía dialogue con todas las demás artes.

¿Cómo es su proceso creativo?

—El proceso creativo es siempre algo inopinado y sorpresivo, por lo que no se puede decir cuándo. Yo sí creo en la musa firmemente, entonces, cuando a la musa le da la gana, te inspira. Puedes estar seis meses sin escribir un verso, y en un verano hacerte treinta poemas. Depende, pero en cualquier caso es aleatorio.

Si tuviera que elegir un solo poema suyo que lo representara, ¿cuál sería?

—Hay varios. Por ejemplo, uno de los que más me gusta se llama «Estoy aquí», es amoroso. Otro es «Volveremos a vernos», me parece muy entrañable. Otro poema se llama «Abre todas las puertas», que habla de mí mismo. En fin, son esos tres ahora. Mañana serían otros.

¿Cómo ve el estado actual de la poesía en España y en el ámbito iberoamericano?

—Pues yo la veo que goza de excelente salud, tanto en un lado como en otro del Atlántico. Me parece que está en un momento dulce, que hay gente buenísima, y que evidentemente también hay una saturación de poesía en Internet, que no le hace demasiado bien. Pero en cualquier caso, soy optimista, conozco mucho más la poesía española que la iberoamericana. Esta la conozco solo parcialmente, pero lo que conozco me gusta mucho.

¿Qué le gustaría que quedara de su obra para las generaciones futuras?

—Soy pesimista con respecto a que quede algo de la mayoría, de un 99,9% de los escritores que escriben en determinado momento. Lope de Vega, Calderón son una facción ínfima de lo que es la literatura. Pero, en cualquier caso, yo a lo único que aspiro es a que alguien dentro de 100 años haga una tesis doctoral, si es que existen las tesis doctorales, sobre mi poesía, hablando del color de la época en que me tocó vivir, que es la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI. «Palabra en el tiempo», que decía Antonio Machado.