La emotiva historia del nuevo piano del Hospital: adquirido gracias a la herencia de un paciente agradecido El Complejo estrena el instrumento que presidirá el vestíbulo como inicio de los actos del 50º Aniversario del viejo Hospital Clínico

Javier Hernández Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

El Hospital Universitario de Salamanca ha instalado un imponente piano en el vestíbulo principal del centro, que será utilizado para amenizar el espacio gracias a la participación de músicos profesionales en distintos actos organizados por el Complejo Asistencial. Además, está previsto que el instrumento pueda ser tocado de manera espontánea por usuarios y visitantes del hospital que tengan conocimientos musicales y, sobre todo, la responsabilidad de entender que este tipo de instrumentos no son juguetes.

La historia detrás de este piano es especialmente emotiva: su adquisición ha sido posible gracias a la donación de un paciente agradecido, que especificó en su testamento el deseo de destinar parte de su herencia al Complejo Asistencial de Salamanca. «Llevamos gestionando esta iniciativa más de 14 meses, y todo gracias a un paciente anónimo que estuvo ingresado en nuestro hospital y mostró una generosidad infinita para que su memoria quede aquí presente entre nosotros», explicó la gerente del Hospital, Carmen Rodríguez.

La inauguración del piano sirvió para dar inicio a los actos conmemorativos del 50.º aniversario del Hospital Clínico, que contempla un nutrido programa de actos. El evento, titulado Latidos de barro, contó con la participación de dos artistas: la pianista María Trinidad Villarino y el doctor en Bellas Artes Juan Sebastián González.

Mientras la pianista interpretaba un recital con piezas muy conocidas, González se dejaba inspirar por la música para crear una obra artística a partir de fragmentos y materiales conservados del antiguo Clínico, tras su demolición. El propio artista describió la experiencia como «totalmente nueva»:

«Por edad, por experiencia, he trabajado en muchos museos e instituciones culturales en todo el mundo, pero esto para mí es algo distinto y muy emocional: trabajar dentro de un hospital que, por un momento, se convierte en una especie de centro de arte contemporáneo. Latidos de barro habla precisamente de ese sentir que todos vivimos en este espacio».

El profesor explicó que, durante la mañana, había recorrido los restos del viejo hospital para «ver lo que un día fue y lo que hoy es».

«He traído materiales encontrados en ese lugar para construir una pieza nueva, creada con elementos del pasado, que se transforman a través de las manos de Trinidad —que nos emociona con su música— y de las mías, al dar forma a la materia», añadió.

La directora gerente del Complejo avanzó que el nuevo piano se integra en una red internacional de instrumentos y pianistas que organiza conciertos y pequeños recitales cargados de simbolismo en distintos hospitales del mundo.

Por su parte, la pianista y musicoterapeuta Trinidad Villarino destacó la importancia de «unir la sanidad con la educación para trabajar no solo lo físico, sino también lo mental, las emociones y todo lo que nos rodea, que forma parte de la sanación».

«Este piano es una herramienta más al servicio del hospital. Me parece una iniciativa maravillosa y estoy convencida de que será de gran utilidad», concluyó.