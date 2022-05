Eloy Ruiz: “Me siento orgulloso del trabajo cercano con alcaldes, asociaciones y personas”

Eloy Ruiz Marcos (Salamanca, 1979) seguirá al frente de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca durante los próximos cuatros años. A pesar de la salida del Gobierno de Ciudadanos, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha priorizado la gestión realizada durante los últimos tres años a quien propusiera la designación.

–¿Cómo recibió la noticia de que seguía al frente de la Delegación Territorial?

–La verdad que la recibí con satisfacción porque hemos pasado unos años muy complicados tras iniciar una etapa como delegado territorial en 2019. Tal como ha acontecido todo con el coronavirus, la organización de las elecciones... lógicamente todo afecta a las intenciones del trabajo diario. Lo recibo con alegría porque me permite tener otros cuatro años con todas las iniciativas y proyectos que se han quedado ahí.

–¿Se lo esperaba?

–Opciones siempre hay porque el trabajo siempre ha sido bueno. Por parte del presidente de la Junta seguro que ha tenido que ser una decisión difícil dadas las circunstancias que me rodean.

–¿Qué le pidió el presidente de la Junta?

–Que sigamos trabajamos por los ciudadanos en la misma línea. Estar cerca de nuestros vecinos, de los alcaldes y escuchar sus incertidumbres. Apoyar la agricultura, la ganadería y el sector industrial.

–¿Qué dejó pendiente el pasado mandato?

–Poder llegar a todas estas cosas. Desde que llegué una de las cosas que más me gustó es tener una relación directa, visitar los municipios y eso no se ha podido hacer tanto por la pandemia que no te dejaba ir ni a un pueblo vecino. Una de las cosas más importantes es seguir dando el apoyo a agricultores y ganaderos, así como a todas las iniciativas a nivel industrial, porque Salamanca tiene sus carencias y siempre está bien que se asienten nuevas empresas.

–¿Cuál fue el momento más duro que vivió en la pandemia?

–El inicio. No teníamos una formación y se nos vino todo encima sin conocerlo. Había que organizar, ver lo que pasaba mientras estaba la situación del Hospital con tantos fallecimientos. Fue muy complicado.

–También hubo momentos para la solidaridad que se vivieron a las puertas de la Delegación Territorial como el llamamiento para pedir Epis a los que se acudió de forma masiva.

–Recuerdo un domingo por la tarde ver un tuit de Paco Igea en el que decía que necesitábamos que nos donaran Epis de todo tipo. Al verlo pensé que era un ‘fake’. Pero, no. Por desgracia era cierto y la situación lo requería. La solidaridad de los vecinos y las empresas fue enorme. Estábamos aquí por la tarde y recibimos una cantidad ingente de material que se distribuyó en residencias y hospitales.

–¿De qué se siente especialmente orgulloso?

–De trabajar de manera cercana con alcaldes, asociaciones y personas.

–¿Se ha sentido respaldado?

–He tenido un gran apoyo por parte de todos los compañeros de la Junta de Castilla y León. Ya no solo de la Delegación Territorial. También de los consejeros, el presidente de la Junta y otras administraciones me he sentido apoyado al 100%. He sentido confianza. Al venir de la empresa privada, siempre tienes miedo y reticencias al entrar de nuevo.

–¿Sintió en algún momento alguna diferencia en la gestión por haber sido propuesto por Ciudadanos en 2019?

–Nada, en absoluto. El trabajo ha sido único y todos hemos remado en una misma dirección para mejorar la situación.

–¿Qué retos tiene para estos cuatro años?

–Acercar la administración a los ciudadanos y a nivel interno disminuir la burocracia, facilitar el asesoramiento a empresas y ciudadanos. Seguir acercando la Junta a los municipios.

–¿Qué proyecto le gustaría que se impulsara en este periodo?

–Esperemos que se puedan llevar a cabo muchos proyectos. A mí me gustaría que se acometiera algún proyecto industrial para mejorar la empleabilidad de los vecinos. Hay ya varios trabajos en esa línea: un acuerdo Diputación, Universidad, Ayuntamiento y Junta en el sector biosanitario y agroalimentario; o en Peña Alta donde se van a asentar grandes empresas con proyectos muy interesantes.

–¿Se han puesto los pilares suficientes para facilitar que empresas lleguen a la provincia?

–A día de hoy se están dando los medios, la facilidad y el asesoramiento inicial muy valorable para las empresas o ayuntamientos que quieren iniciar un proyecto. Esos trámites si tienes un asesoramiento facilitan mucho todas las gestiones y redunda en reducir tiempos y los hace económicamente más viables.

–¿Cómo se puede conciliar el impulso con las comunicaciones actuales con Madrid?

–Para Salamanca, Madrid y sus habitantes es un pilar fundamental para todo. Y sobre todo para el turismo de Salamanca. Muchas veces hemos hecho la reivindicación de retomar los horarios previos a la pandemia de autobús y tren. No solo en ese tipo de comunicaciones, también en carreteras. Hay un gran proyecto de la Junta de dotar de internet a las zonas rurales que también es fundamental para que tengan una base para implantar empresas o para facilitar el teletrabajo.

–¿Tiene algún sentido que no se hayan repuesto todas las frecuencias?

–A día de hoy no tiene ningún sentido. Este fin de semana Salamanca ha estado llena de turistas. No hay restricciones, la situación epidemiológica es la que es. Hay que tener cuidado, pero se ha vuelto en todo a la normalidad y deben retomarse también las frecuencias.

–¿Existe discriminación hacia Salamanca?

–Con respecto a Madrid, sí. Respecto a las demás provincias no lo creo. Nos vendría muy bien el tema de la Alta Velocidad como Zamora y sería un punto a favor pero son proyectos de otro nivel.

–¿Cuando será posible la aplicación de las 35 horas?

–La competencia es del consejero de Presidencia. Se está estudiando y trabajando en ello, pero se paralizó. Desde la Delegación Territorial no tenemos competencia para esto.