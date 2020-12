Tengo 52 años, 25 dedicados al camión, y nunca me he quedado fuera en Año Nuevo. Es posible que ahora me suceda”. Así afronta Jesús Gil el viaje a Reino Unido que inició ayer para llevar mercancía hasta Birmingham. Trabaja para una empresa salmantina de transportes que para evitar el atasco de camiones en Calais y Dover se desvía hasta el puerto francés de Caen. Allí le esperan ocho horas de ferri para llegar al puerto inglés de Porstmouth. “Creo que para subir no habrá problema. Lo peor es que para volver te piden un test negativo de coronavirus y con 17.000 camiones atascados no dan abasto”, explica el profesional, a unas horas de coger el vehículo. Ha escuchado en las noticias francesas que en un par de días el embotellamiento provocado por el cierre de la frontera con Reino Unido por una nueva variante del COVID habrá desaparecido. “Ahora la operadora del ferri te hace un test con la compra del billete, igual los que salimos hoy no tenemos problema”.

En este momento las colas siguen, aunque se han reducido considerablemente. Pero su jefe, Emilio Fiz, reconoce que van a ciegas. “Si al llegar la situación es fea, los camiones se darán la vuelta. Lo que transportamos no es perecedero y no tenemos problema”. Otros compañeros le han contado la situación difícil que se vive en Dover. “Dan comida a los camioneros en el puerto, pero si estás parado a 20 kilómetros de distancia, ¿cómo bajas hasta allí?”, se pregunta el empresario. Sus trabajadores se libraron del atasco anterior a Nochebuena porque les dijo que se dieran la vuelta a tiempo. “Entonces nos libramos del tapón, pero ahora varios clientes necesitan la mercancía antes de final de año y tengo que enviarla a pesar del riesgo”, confiesa. Mientras tanto Jesús se toma con resignación el viaje que comenzó desde Irún por la noche. “Quedarme en Nochevieja en Reino Unido no es un problema desde el punto de vista de la familia. Estoy divorciado dos veces. Con 25 años de oficio es imposible mantener una familia”. Se lleva bien con una de sus ex, que le ha pedido que no salga. “No queda otra, el jefe arrima el hombro y nosotros también”.

Inició el viaje junto a otros tres compañeros. “Vamos en tiempos diferentes pero llagaremos a la vez”. Ya tienen reservado el embarque y tendrán que hacer cola para cruzar el canal de La Mancha. “Los puertos a los que vamos son de menos tráfico, en Calais salen barcos continuamente, pero en Caen solo parten dos o tres diarios”, explica Emilio Fiz.