El viaje de una Erasmus por Europa sin pasar ningún tipo de control

Un viaje de más de 2.500 kilómetros con parada en el aeropuerto de Berlín y desde allí hasta Wroclaw, en Polonia, para empezar un curso de Erasmus marcado por el coronavirus prácticamente desde sus inicios. Así lo ha vivido una joven salmantina que ha visto cómo durante su periplo no se ha topado con controles para localizar a viajeros contagiados, lo que ha derivado en que dos semanas después casi la mitad de los compañeros de su residencia universitaria estén en cuarentena tras haber cogido el virus.

“Hemos venido sin control de ningún tipo, no nos han pedido una PCR previa ni nos han controlado la fiebre en el aeropuerto”, relata la joven, que hizo escala en Berlín para partir desde allí en autobús hacia la ciudad polaca donde en unas semanas empezará el próximo curso universitario.

“Se supone que si estás en Alemania más de 12 horas tienes que hacerte una PCR y después esperar allí el resultado, pero creo que aunque hubiera permanecido allí todo ese tiempo nadie nos hubiera exigido nada”, desconfía. A su llegada a Polonia el contraste con Salamanca también fue notable.

“La gente aquí hace una vida más normal”, explica por teléfono desde su habitación. “Solo les exigen la mascarilla en sitios cerrados y en transporte público. Aún así ves a muchos que no la llevan o la tienen colocada por debajo de la nariz”. Cuenta que se ven escenas que horrorizarían en España, como que alguien se tape la boca con la camiseta e incluso con la mano.

Así han viajado muchos Erasmus españoles, sin controles y sin seguridad, ni durante el viaje ni a su llegada al destino. “No hay más gente en los centros de salud porque las pruebas PCR son voluntarias y muchos no quieren hacérselas para que no les pongan en cuarentena”, explica la chica.

Además, el sistema sanitario polaco no realiza rastreos entre los contactos de los positivos como en España, por lo que la expansión del virus no está controlada. “A algunos compañeros les han dicho que tienen que estar 10 días confinados desde que tienen síntomas, a otros les han comunicado que 15 y en algunas ocasiones, les han aconsejado que estén aislados cinco días más. Han hablado con la Embajada Española porque no saben qué criterios se siguen”, apunta.

Es cierto que en Polonia a los voluntarios que se hacen las pruebas les someten a una PCR, a una analítica y a una radiografía. Los resultados se los envían en menos de 24 horas por SMS, pero nadie les hace seguimientos, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se les escapa. En cuanto a cómo se vive la cuarentena tan lejos de casa, la chica señala que tienen cocina en su habitación, por lo que sus compañeros confinados piden la compra por internet o por EVO. “Después se la dejan en la puerta. Se están portando muy bien en ese sentido”.