Se mire por donde se mire, el verano le ha dejado al Hospital de Salamanca 1.000 personas más en la lista de espera quirúrgica. Las cifras crecen proporcionalmente tanto en la lista de espera estructural —que pasa de 4.323 personas a 5.300— como en la lista total, que sube desde los 5.531 hasta los 6.409.

El informe presentado este jueves por la Consejería de Sanidad marca un antes y un después en la contabilidad de las listas de espera de la Región, que difícilmente se pueden comparar con las del anterior trimestre o las del pasado año por estas mismas fechas. Confirman, en todo caso, que el periodo estival suele ralentizar la actividad en la mayoría de hospitales de la Comunidad.

El dato importante para valorar el estado de la sanidad de Castilla y León no es el de cuánta gente espera, sino el de cuántos días espera. La demora media para pasar por el quirófano en Salamanca ha crecido por encima de los cuatro meses, hasta los 123 días. Es el peor dato de Castilla y León -como siempre-, aunque no tan distante del que presenta el Hospital de Burgos (110 días), cuyo gerente ha sido destituido por Sacyl pese a las quejas de los trabajadores, que no terminaban de entender la decisión.