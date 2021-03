El vacuno y el ovino de Salamanca, ante su gran oportunidad

E L turismo es uno de los sectores que tratará de beneficiar el Ayuntamiento de Salamanca en el proyecto para captar musulmanes, especialmente procedentes de Oriente Medio. Pero también el agroalimentario. En este sentido, Salamanca cuenta con una importante ventaja, puesto que la cabaña vacuna es la más importante de España -junto con Cáceres-. Además, la certificación Halal de la carne de vacuno con destino a la exportación acaba teniendo hasta un 20% de incremento en el precio final. Por todo ello, este proyecto se presenta como una oportunidad más para el sector, que se encuentra afectado por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Los musulmanes -su población ronda los dos mil millones de personas en todo el mundo- no solo no consumen carne de cerdo ni sus derivados, sino tampoco aquellas que incluyan grasas de origen porcino. Además, para obtener la certificación Halal, los alimentos deben ser elaborados usando utensilios o maquinaria adecuadas. No debe ponerse en contacto con una sustancia o producto prohibido durante su elaboración, producción, procesado, almacenamiento y transporte. Además, los mataderos para sacrificar a los animales han de cumplir una serie de características para ser certificados. La línea de sacrificio no puede mezclarse con animales para otro consumo. Los animales permitidos deben ser sacrificados sin sufrimiento innecesario. En este sentido, entienden que la forma con la que menos sufre un animal es degollándolo. Además, así llega a perder una mayor cantidad de sangre.

El animal debe mirar hacia la Meca, hacia donde sale el sol, en el momento del sacrificio. El encargado de matarlo, que debe ser un hombre “y en su defecto una mujer”, tiene que estar duchado y aseado en el estado denominado tahara y pronunciar la frase: “En el nombre de Dios este razek (regalo) que me has dado que sea halal y bendito”.