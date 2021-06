El uso del gas natural comprimido en la limpieza viaria y la recogida de residuos en Salamanca

Mantener limpio el entorno, recoger residuos de forma eficiente para su posterior reciclaje y hacerlo utilizando energías limpias es parte del trabajo que realizan los profesionales de FCC Medio Ambiente, empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza del Ayuntamiento de Salamanca.

Unas labores en las que han apostando por las nuevas tecnologías, menos contaminantes y más respetuosas con el medioambiente. Es el caso de la utilización de vehículos de Gas Natural Comprimido para la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos que funcionan con este sistema desde el año 2007.

Entre las ventajas que aporta el uso de esta energía está la reducción de las emisiones de CO2 de hasta un 30%, el combustible no contiene ni plomo ni trazas de metales pesados, no emite partículas sólidas ni SO2 y reduce fuertemente las emisiones de NOX y CO. En definitiva, garantiza un menor nivel de otras emisiones tóxicas, hoy todavía no reguladas, que cualquier otro combustible fósil y por tanto tienen menor coste social asociado a las emisiones.

Además genera menores niveles de emisión sonora y vibraciones que los motores diésel.

La empresa también se ocupa de la retirada de escombros, enseres, residuos peligrosos que se suelen almacenar en los solares del extrarradio de la capital. Desde el 2019 la empresa ha recogido un total de 679.180 kg. de escombros y residuos peligrosos.

Este tipo de residuos se recogen de manera semanal por todos los solares del extrarradio de la ciudad entre los que se encuentran como principales focos de residuos el Volcán de Garrido, Calzada de Medina, Camino de Moriscos, Mayor de Chamberí, Convención de Schengen, etc...

Por último, otro de los servicios que la empresa realiza y que es muy importante para la ciudad por el problema que supone en las zonas urbanas y los monumentos es la limpieza de excrementos de aves por toda la ciudad.

Diariamente los profesionales de la empresa limpian todos los focos donde se localizan gran cantidad de aves (estorninos y palomas sobre todo). Las zonas más afectadas por la gran afluencia de aves en la capital son el Paseo de Torres Villarroel, Avenida de Portugal, Paseo de los Madroños, Avenida Alfonso IX de León, entre otros.