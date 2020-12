El urgenciólogo reinfectado en Salamanca: “Me he contagiado dos veces en dos meses y esta sí que he estado fastidiado”

El suyo es uno de esos casos que dividen a los expertos: ¿reinfección o reactivación? En septiembre dio positivo, se curó y al cabo de dos meses vuelve a ser positivo, pero esta vez con síntomas y, además, afectando a otros miembros de la familia.

–¿Cómo es posible contagiarse dos veces en dos meses?

–No está claro. La realidad es que el pasado 9 de septiembre me infecté y justo dos meses después vuelve a sucederme. En septiembre me contagié yo y dos de mis cuatro hijos. Curiosamente, los dos que más se parecen a mí, mientras que mi mujer y los otros dos hijos no se infectaron. Pasé la cuarentena y di negativo. Ahora, hace once días, empecé a sentir fuerte dolor muscular, fatiga y di positivo tanto en una PCR como en una serología. La primera vez fui asintomático y ahora sí he estado fastidiado.

–¿Puede ser que al trabajar usted en Urgencias del área COVID haya estado en contacto con otra cepa diferente y se haya reinfectado?

–Los compañeros de Medicina Preventiva dicen que es imposible una reinfección de otra cepa en tan poco margen de tiempo y opinan que tiene que ser una reactivación, pero tampoco se puede comprobar porque no se conserva la muestra de mi primera infección para comparar el tipo de cepa.

–¿Creen más en un positivo que se ha reactivado?

–Su teoría es que se reactiva porque, según las guías del Ministerio de Sanidad no puede haber reinfecciones en tan poco tiempo. Pero en este caso ha sido mi mujer quien primero ha tenido los síntomas y, por lo tanto, me debo haber contagiado por mi mujer. Por otra parte, repito que la primera vez no tuve síntomas y ahora sí he estado enfermo. He estado varios días sin dormir con clínica de pericarditis, por lo que opté por utilizar anticoagulantes para evitar riesgo de trombos.

–Que la primera vez fuera un falso positivo también se descarta.

–No es un falso positivo porque contagié a dos de mis hijos y ahora tengo hasta anticuerpos.

–Si una persona puede contagiarse varias veces en apenas dos meses sería una noticia muy desmotivante.

–Le está pasando a más gente dar positivo después de haber dado negativo. En Microbiología están viendo reinfecciones, pero no en tan breve periodo de tiempo. Lo que no conozco es a nadie que tenga tantos síntomas después de dos meses.

–¿Se ha llegado a asustar?

–He estado fastidiado y en las analíticas tenía la ferratina muy alta, al igual que las transaminasas, pero sin embargo la placa de tórax era normal y los pulmones no parecían afectados. ¿Miedo? Tan pronto como la PCR vuelva a dar negativa estaré trabajando. Incluso aunque dé positiva, pero si no tengo síntomas y ya tengo IgG podré reincorporarme.

–¿Cómo es el ambiente actual en Urgencias?

–Fenomenal. Un gran ambiente de trabajo y un trabajo espectacular de coordinación por parte de Rafa Borrás durante toda la pandemia.