El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha vuelto a sorprender a la comunidad universitaria con el borrador de un nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español que pondrá fin a la fórmula 3+2, tres años de grado y 2 de máster, que en su momento impulsó el ministro José Ignacio Wert y que al comienzo de su mandato apoyó el ministro Castells, aunque lo cierto es que apenas ha tenido desarrollo a nivel universitario.

En el caso concreto de la Universidad de Salamanca, solo existe en estos momentos un título con tres años de duración, se trata del grado en “Global Studies”, de la Facultad de Derecho de la que, precisamente, este curso saldrá la primera promoción de la titulación que empezó a impartirse en el periodo 2018-19. “Entiendo, y máxime regulándose por real decreto, que se respetarán los derechos adquiridos y no tendrá efectos retroactivos para los estudiantes actuales, lo que sería absolutamente desfavorable”, comenta Fernando Carbajo, decano de la Facultad de Derecho que confía, por lo tanto, en que a los alumnos que este año terminan el grado en Estudios Globales se les reconozca el grado y puedan acceder a un máster.

“La duda es qué puede pasar si no crea una regla especial para ellos porque si quieren acceder a un doctorado no llegarán al mínimo de créditos exigidos, así que deberían plantear hacerles una pasarela”, comenta el decano que no descarta la posibilidad de que tuvieran que crear un cuarto curso, pero advierte que sería imposible que, por los plazos, estuviera aprobado para el próximo curso. Además, en este caso tampoco sería fácil encontrar profesorado con el nivel de inglés exigido.