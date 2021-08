El último videoclub de Salamanca que resiste a la ola del ‘streaming’

Actualmente, el videoclub salmantino acoge a 18.200 socios, pero son solo 200 los que suelen ir semanalmente. El rango de edad de estos cinéfilos es muy amplio y acuden personas desde los 17 años hasta los 80. Aún así para Ramón “el negocio no sale rentable” . “Yo estoy aquí por hobby y porque me da pena que en Salamanca desaparezca esta tradición y los formatos físicos”, explica este romántico emprendedor.

El único establecimiento que alquila títulos de películas en Salamanca se encuentra en el barrio Garrido y sobrevive gracias a Ramón Seoane, un joven emprendedor que decidió traspasar un videoclub fundado en 1987 que cerró sus puertas el año pasado tras la jubilación de su dueño. “Intenté quedarme con tres negocios más, pero solo he conseguido salvar este. Ser el último videoclub abierto en la ciudad me hace sentir un poco olvidado porque la gente no parece tener mucha sensibilidad con este negocio”, lamenta.

Las estanterías del establecimiento acogen cerca de 60.000 títulos entre películas y series en formatos VHS, DVD, 3D, Blu-ray y Ultra HD 4K. Muchos de ellos ya descatalogados, como las series “Heidi” o “Aquellos maravillosos años”. Los clientes pueden disponer de las novedades durante tres días, una semana para los demás filmes y 15 días para las series. Las películas más demandas son los estrenos, las que pertenecen a cine clásico, cine de terror y el descatalogado, que no se encuentra en “streaming”.

El propietario cree que la gente que sigue alquilando películas lo hace por “nostalgia” y porque les recuerda a su infancia. También porque existen personas que tienen sensibilidad y quieren que no desaparezca este negocio, y otras porque son muy estrictas con la educación de sus hijos y eligen “lo que quieren que vean”, declara.

Las plataformas digitales han ocasionado que este sector se encuentre en peligro de extinción. “La gente prefiere no salir de casa y eso hace que se esté perdiendo el trato personalizado y las recomendaciones a la hora de alquilar los títulos. Las plataformas buscan un cine comercial, no cine cultural, y en ocasiones no ofrecen los extras ni la misma calidad que los formatos físicos”, manifiesta. Estos soportes “streaming” también han cambiado los comportamientos de visionar los contenidos. “Antes una película se consumía en familia y en el sofá de casa, y ahora de manera individual. Esto es un problema porque no comparten ni comentan con su gente los mismos gustos que tienen”, afirma.