El último fin de semana para disfrutar de los pinchos de la Feria de Día

La Feria de Día de Salamanca está llegando a su fin, afrontando su último fin de semana, pero todavía quedan unos días para seguir disfrutando de los pinchos y demás productos de calidad en las calles de la capital charra.

Una Feria de Día que hasta el momento ha cubierto las altas expectativas que se habían establecido, con un gran tirón entre los salmantinos, volcados con las casetas las que esperaban con ansias volver tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia. La Asociación de Hostelería de la ciudad quiere agradecer la gran afluencia en la Feria de Día, hecho que les llena de alegría y satisfacción.

La gran variedad de pinchos de calidad, ideados y fabricados con gran originalidad e imaginación para estar a la altura de la Feria de Día de las Ferias y Fiestas de Salamanca, se podrán seguir disfrutando hasta el próximo domingo, por lo que la tranquilidad, la profesionalidad y el cuidado de los productos que ofrecen las casetas siguen a disposición del público que quiera repetir o estrenarse este año. Unas casetas que cuentan con todos los controles sanitarios para brindar a los usuarios todo en las mejores condiciones. Además, para las personas celiacas, existen establecimientos de la Feria de Día con pinchos adaptados a su situación.

Las 37 casetas que están repartidas por la ciudad seguirán ofreciendo a todos los charros su sabrosa comida hasta el próximo 18 de septiembre, por lo que restan todavía momentos para acudir a los establecimientos, que están repartidos de la siguiente manera: 12 están ubicados en la plaza de Los Bandos, 7 en La Alamedilla y 5 junto a la iglesia de San Juan de Sahagún. Esas son las tres zonas principales de la feria. Además, hay 4 en la plaza del Mercado, 3 en la Rúa Mayor, 3 en la plaza del Oeste, 2 en Rector Lucena y una en San Boal.

El precio del pincho de feria junto a la bebida será de 3 euros. Cada uno de los lugares de la Feria de Día dispone además de otro tipo de pinchos que ya no tienen limitación de precio como ha ocurrido en ediciones anteriores. Las casetas te esperan si no has acudido todavía o si queires repetir la magnífica experiencia de la Feria de Día de Salamanca.

