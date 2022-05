El turismo internacional vuelve a cobrar fuerza en grupos pequeños

Inés Criado, veterana guía turístico, se muestra optimista ante la evolución del turismo internacional. “El turista nacional está funcionando muy bien, pero también los americanos, franceses y los cruceros del Duero, todas las semanas tenemos alguno”, reconoce esta guía y detalla respecto a los visitantes estadounidenses: “Los americanos funcionan muy bien aunque no son grupos tan grandes como antes de la pandemia, cuando eran de 50 personas o más, ahora son de unas 20 personas”.

También ha notado Inés Criado cambios respecto al turismo nacional, puesto que ya no tienen tantos grupos, sino que cada vez cuentan con más solicitudes a nivel individual. “No me puedo quejar, no pensé nunca que fuéramos a recuperarnos tan rápido, me sorprende cómo está reaccionando el turismo”, afirma.