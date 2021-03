La Semana Santa comienza y las hermandades se preparan para venerar a sus imágenes en compañía de todos los fieles. Este sábado comenzó la veneración pública de la imagen de Nuestra Señora de La Soledad, en el día en el que se celebraría el tradicional besamanos. El entorno de la Soledad ha sido decorada para la ocasión por los hermanos de capilla, el grupo de camareras, los representantes de la catedral, el hermano mayor, las hermanas de paso, la jefa de paso y los dos jefes de paso de la hermandad.

La devoción mariana con más seguimiento de Salamanca, en los últimos años era visitada por más de 10.000 personas. Este año se están llevando a cabo medidas especiales para evitar aglomeraciones, por lo que será expuesta a lo largo de toda la semana y no solo un día.

Todos los hermanos hacen turnos para controlar aforo, vigilar el recorrido y asegurarse de que se guardan la distancia social.

Las hermanas de paso de la Soledad de la Cruz aseguraban ayer que este año, para los cofrades, iba a ser mucho más complicado: “Vemos a la virgen y sabemos que este año no puede procesionar por la calle. A mí se me rompe el alma. El pasado año estabas en casa y sabías que no podías hacer nada, pero ahora después de trabajar y pasar aquí tantas horas, sabes que va a llegar el viernes y no te vas a poder vestir, no vas a poder cargar... Da mucha pena”. Aún así, su sentimiento devoto va a estar muy presente en casa con sus familias, aseguran ellas.

A lo largo de la semana, la hermandad celebrará otros actos como la oración en la capilla el Viernes Santo a las 19:00.