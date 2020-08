El tren rápido Salamanca-Madrid de 96 minutos que casi siempre tarda 10 minutos más

Por otra parte, en lo relativo a obras en la infraestructura, cabe recordar que hasta el 28 de agosto, el tráfico de mercancías con Portugal tan solo puede hacerse por carretera. La línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro permanece cerrada al tráfico ferroviario pero no afecta a ningún servicio de viajeros, ya que actualmente ninguno transita por esta vía. Pese a que el estado de alarma concluyó hace mes y medio, Renfe aún no ha restablecido los trenes hotel que enlazan Salamanca con Lisboa e Irún, ni ha fijado ninguna fecha para hacerlo. El motivo del cierre de la vía son las obras de electrificación de la línea y la adecuación de gálibos. También permanece cerrado el apeadero de La Alamedilla durante este mes por las mismas obras de la electrificación que ejecuta Adif y también para mejora de la imagen de esta parada. Se demolerá el andén y se construirá uno nuevo de acuerdo a la normativa y medidas vigentes.

Algunos usuarios señalan que la parada en Medina del Campo para el cambio de vía es cada vez más larga, mientras que otros aseguran que no hay explicación a esa demora.

La Asociación de Usuarios del AVE Valladolid denunció la pasada semana la falta de rigor y el descontrol por parte de Renfe en los Alvia Valladolid-Madrid porque muchas personas se quitan la mascarilla para comer sin que los revisores estén pendientes del riesgo de contagio para el resto de usuarios. En este sentido, en los Alvia de Salamanca no ha habido quejas aunque se haya podido dar algún caso excepcional. Desde el comité de empresa de Renfe y Adif se recalca que “en Salamanca todos los viajeros llevan mascarillas e incluso al que no tiene, el interventor se la da”. Desde la plataforma de viajeros frecuentes sí consideran que el revisor debería pasear y vigilar los vagones más frecuentemente y no sólo en las tres paradas del Alvia con subida de pasajeros.