El trato diferenciado a los cadáveres de fallecidos por covid

Hasta ahora la única diferenciación existente en un velatorio entre los fallecidos se encontraba en el tipo de ataúd elegido. La pandemia, al igual que la dimensión social y sanitaria, también ha cambiado esta situación. Durante gran parte de la primera ola, los servicios funerarios tenían completamente prohibido manipular los cadáveres, tuvieran o no la covid, debido a que muchas personas fallecían sin la prueba diagnóstica. Sin embargo, la mejora de la situación epidemiológica y la gran capacidad para hacer pruebas de infección activa —PCR y antígenos— facilitó un cambio fundamental en el protocolo: las personas fallecidas sin covid podía aplicársele técnicas de tanatopraxia (maquillaje y preparación del cadáver), a diferencia de los de covid a los que está prohibido manipular al fallecido. Sin embargo, este hecho en la práctica resulta mucho más dificultoso que lo que parece. “Hay personas que nos piden abrir el arca para ver a su familiar y es algo que sigue completamente prohibido por el protocolo”, detalla un trabajador de las funerarias salmantinas. Pero el principal riesgo reside en aquellas personas que fallecen en el domicilio sin que se sepa si tienen o no la covid, ya que no hay una prueba que lo certifique. “Tratamos partes médicos de personas que han fallecido por insuficiencia respiratoria pero como no pone que es coronavirus tenemos que tratarlo como si fuese una persona sin coronavirus con todos los riesgos que eso entraña”, detalla.

Una de las principales diferencias se encuentra entre los abordajes que se realizan desde el ámbito forense y el funerario. Mientras que el sector fúnebre va a “ciegas” en los casos de personas que no han tenido una prueba diagnóstica, para que se haga una autopsia el profesional sanitario manda una biopsia al Hospital que certifica si esa persona tiene o no la covid. “Estamos más expuestos porque no sabemos a lo que atenernos y además nuestro sector no es considerado esencial y aún estamos esperando a vacunarnos”, incide.

Incinerar con marcapasos