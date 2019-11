El trascendental estudio sobre los neandertales en el que ha intervenido una profesora de la Universidad de Salamanca

La profesora de Prehistoria de la Universidad de Salamanca Olivia Rivero es uno de los 46 firmantes, entre los que se encuentran los mayores expertos mundiales en Arte Paleolítico, de un artículo científico donde se concluye que no hay evidencias arqueológicas para afirmar que los neandertales crearan arte rupestre en la península ibérica.

En el estudio, “Still no archaeological evidence that Neanderthals created Iberian cave art”, que acaba de publicar la prestigiosa revista mundial en esta área “Journal of Human Evolution”, se demuestran los errores inherentes al sistema de datación Uranio-Thorio (U-Th) utilizado para afirmar que algunas pinturas de tres cuevas españolas son de hace al menos 65.000 años, más de 20.000 años antes de que los humanos modernos, los Homo sapiens, llegaran a la península ibérica.

Fue en febrero de 2018 cuando un artículo liderado por el físico D.L. Hoffmann, del Instituto Max Planck de Alemania, revolucionaba la concepción de la Historia de la Humanidad al establecer que un signo rectangular de la cueva de La Pasiega (Cantabria), una mano en negativo de Maltravieso (Cáceres) y trazos rojos sobre estalagmitas de Ardales tenían unos 65.000 años de antigüedad y, por lo tanto, debían ser atribuidas a los neandertales.

Desde entonces, especialistas de todo el mundo han puesto en entredicho esta teoría con la publicación de varias réplicas como la que ahora firma la profesora de la Universidad de Salamanca, junto a otros arqueólogos de reconocido prestigio, no sólo de España, como Roberto Ontañon, director del Museo de Prehistoria de Cantabria (Mupac), sino también desde toda Francia, Alemania o Nueva York, para exigir nuevas pruebas objetivas, ya que “el uranio torio como método de datación tiene unos problemas metodológicos bastante graves, señalados por los propios químicos y otros investigadores, no lo decimos sólo los arqueólogos”, apunta Olivia Rivero.