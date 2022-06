El transporte amenaza con protestas y pide ayudas directas al Gobierno

Las asociaciones de transportistas de Salamanca apoyan las reclamaciones que el Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC) solicitó este lunes al Ministerio de Transportes ante la escalada de los carburantes. Para amortiguar el impacto que esta situación está teniendo en el sector, el sector pide la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación pública de 20 céntimos por litro de carburante, y propone incluir una nueva ayuda directa de otros 20 céntimos para el transporte profesional, concretamente para los vehículos de hasta 7,5 toneladas de masa máxima autorizada.

Por otro lado, los transportistas solicitan una ayuda directa al Gobierno durante un trimestre para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo, que será de 1.250 euros en el caso de los camiones, y de 500 euros para las furgonetas. Además, reclaman la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los carburantes, pasando del 30% actual al 40%, incluyendo en esta medida al gas.

“El Gobierno, que es el que más está recaudando con los precios de los combustibles, tiene que apoyar directamente al sector, ante la imposibilidad de que la mayor parte de los transportistas puedan repercutir el incremento del coste disparado del combustible a los clientes”, reitera José Antonio Mateos, presidente de Astasa, la Asociación de Transportistas Autónomos de Salamanca.

También desde Aestradis, la otra patronal en Salamanca, José Luis Feltrero urge al Gobierno a “mirar por el transporte” y apoya las peticiones del Comité Nacional. “Con estos precios de los carburantes no se puede salir a la carretera porque estamos perdiendo dinero”, agrega el presidente de Aestradis. Ambas asociaciones reconocen que si el Gobierno de España no avanza en apoyos al transporte de mercancías, no descartan movilizaciones y paros.

De momento no hay convocada ninguna movilización oficial. Tan sólo ha aparecido el rumor de una huelga para el próximo lunes 27, en una convocatoria anónima difundida por redes sociales de la que ya se ha desmarcado la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. De momento, en Salamanca, tanto Astasa como Aestradis están pendientes de reuniones con los socios para valorar la evolución de los acontecimientos.

Los transportistas confían en que la próxima semana el Consejo de Ministros pueda aprobar la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos por litro, pero se desconoce si será similar a la actual o más amplia para transportistas. Por el momento, la gasolina sigue en escalada y acanza los 2,18 euros el litro de media en Salamanca y el gasóleo se paga a 2,15 euros el litro.

En cuanto al proyecto de ley que el Gobierno se comprometió a presentar antes del 31 de julio, y que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo, el Comité Nacional de Transporte está revisando el borrador. En este sentido, pese a que la primera propuesta no es “plenamente satisfactoria”, confía en contar con un texto que responda a las aspiraciones del sector antes de que finalice el plazo que pactaron ambas partes. Desde Astasa reconocen que se trata de una “ley muy compleja”.