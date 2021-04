El testimonio de una paciente salmantina atendida por teléfono: “Me dieron un relajante muscular y tenía la tensión en 22”

Sonia llevaba cerca de una semana con un fuerte dolor de cabeza que no remitía. Bromeaba diciendo que “o tenía covid, o algo peor”, pero una mañana despertó sin ninguna gana de seguir bromeando.

Pidió cita con su médico de familia a través de la app y el mensaje le indicó que la llamarían por teléfono. “Le conté a mi médico que llevaba cerca de una semana con un dolor de cabeza muy fuerte y que no se me iba y lo que me dijo es que me tomara un relajante muscular”. En ningún momento consideró que había suficientes señales de alerta como para ver en persona a ese paciente. El relajante muscular no hizo absolutamente nada, y al cabo de dos días el dolor se volvió insoportable, por lo que Sonia salió de casa y se marchó a Urgencias.

Cuando expuso sus síntomas lo primero que le hicieron fue tomarle la tensión y a los sanitarios se les salían los ojos de las órbitas: “Tenía 22 de tensión y casi no se lo creían. “Me dijeron que por qué no había avisado a mi médico y les dije que lo había hecho, pero que me atendió por teléfono y me indicó que tomara un relajante muscular”.

Los urgenciólogos se miraban perplejos. “Es inaudito que no te hayan visto en persona. Lo primero que tenían que haberte hecho es tomarte la tensión, porque con unos niveles tan altos te puede pasar cualquier cosa”.

Con la medicación adecuada consiguió estabilizar la presión arterial, pero ha tenido que ponerse en manos de los especialistas del Hospital para determinar la causa de unos niveles tan inusualmente altos.

“El mío es un claro ejemplo de que si el médico te ve en persona y te toma la tensión puede evitar a tiempo un problema mucho mayor”, concluye Sonia.