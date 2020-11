El testimonio de una farmacéutica: “Yo me he quejado a los proveedores del precio de las mascarillas”

Blanca Santos nació en una familia de tradición sanitaria y es la tercera generación en mantener el oficio. Se crió en una rebotica.

–La accesibilidad y presencia de los farmacéuticos en sus boticas, ¿ha sido claves en estos meses?

–Clave han sido muchos gremios y sectores, pero desde luego las farmacias y sus equipos han sido los únicos profesionales sanitarios disponibles con sus puertas abiertas en todo momento para recibir a los ciudadanos. Al hospital no se podía acercar uno, es que ni te atrevías, y los Centros de Salud estaban cerrados. El único establecimiento sanitario donde podían ir los vecinos eran las farmacias.

–¿Le llega gente con fake news?

–Bastante, la verdad. Estábamos todo el día intentando desmentir bulos sobre el virus y su tratamiento. La tele e internet hacen mucho daño. La información y educación sanitaria es uno de los servicios más importantes que hemos tenido que desarrollar en la farmacia.

–¿Se siente arropada en su trabajo?

–Las funciones de atención sanitaria en general, protección y prevención de la salud, educación sanitaria,..... las hemos ejercido más intensamente que nunca, sin que realmente haya existido una planificación organizada por la administración sanitaria correspondiente, seguramente desbordada por la rapidez y virulencia de la pandemia. Prefiero pensar que más que olvidarse de nosotros, lo que ha ocurrido es que había una total y absoluta confianza, por parte de la administración, en la capacidad de organización del sector farmacéutico para sacar esto adelante; pero hemos tenido que trabajar improvisando las condiciones de seguridad, no teníamos ni mascarillas ni hidrogeles al principio, fue una locura y casi todo el que pasaba por la farmacia tenia él, o algún familiar en casa, con síntomas Covid19. Ha sido muy duro, y mis compañeros farmaceuticos rurales han sido auténticos héroes.

–¿Han pasado miedo?

–No me daba tiempo a pensar si tenía miedo o no, era tal locura de gente que venía asustada y preocupada a la farmacia que tenías que hacerte la fuerte y transmitir tranquilidad, ser muy resolutivo en el momento, y es a lo que estábamos.

–¿Nota el agradecimiento de la gente por estar abierta la farmacia?

–Desde luego agradecimiento por parte del ciudadano total. En el barrio nos conocemos hace muchos años y forman parte de tu vida, muchos hasta nos traían chocolate o dulces para que cogiéramos fuerzas, nos hacían mascarillas de tela para que tuviéramos algo con lo que protegernos,....., Todos estamos muy agradecidos.

–¿Estar al pie del cañón ha tenido coste personal?

–Por supuesto, ansiedad, insomnio, pesadillas, el miedo a no contagiar a los tuyos al llegar a casa. Por las noches ya cuando me acostaba e intentaba dormir me acordaba de los nuevos casos de positivos del día, a veces de familias enteras con Covid19, algunos en casa, algunos ingresados, otros en UCI...

–¿Le han dado muchas excusas durante la pandemia para pedir medicamentos que no podía prescribir?

–Excusas no. Los pacientes retiraban los medicamentos que tenían prescritos en su receta electrónica y si es verdad que nos preguntaban mucho que podían tomar para el insomnio, estrés, estreñimiento,.......,les dabamos medicamentos o complementos que podíamos dispensar sin receta médica.

–¿Deberían las farmacias también ser puntos donde hacerse un test?

–En momentos críticos como los que estamos viviendo, todas las manos son pocas y deben utilizarse todos los recursos técnicos, materiales y humanos de los que se dispongan. Como agentes de salud de primera línea no tenemos precio y en colaboración con la Administración y los Centros de Salud deberíamos poder hacer grandes cosas por el bien de la población. Por supuesto, siempre que se garanticen medidas sanitarias de seguridad y medios necesarios. Creo que existe una infrautilización de las farmacias en ese sentido.

–¿Que ha supuesto la irrupción de las mascarillas?

–El tema de las mascarillas ha sido una autentica locura, primero porque ni siquiera nosotros conocíamos todos los tipos que había y cúal debería utilizarse en cada caso, hemos hecho un máster en mascarillas, además como al principio era imposible conseguirlas teníamos hasta lista de espera. ¿Quejarse por el precio? lógico que lo hicieran, pero yo era la primera en quejarme a los proveedores, al principio las vendíamos a precio costo y aun así me daba vergüenza porque era un disparate. Pero era eso o nada. Además, a las farmacias nos aplican un 21% de IVA más un 5.2% de recargo, un total de 26.2% de impuestos, lo que encarece aun más el precio de un producto que ahora mismo es de primera necesidad.