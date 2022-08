El testimonio de una excamarera salmantina que se mudó a Mallorca para poder ahorrar

Buscó trabajo como camarera mientras estudiaba su grado de Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y le fue bien. Aprendió el oficio y pronto se defendía de maravilla con la bandeja. Durante meses estuvo trabajando para una conocida cadena de comida rápida y ello le ayudó a poder afrontar gastos. Sin embargo, una vez que ha concluido sus estudios, ha decidido no seguir trabajando en la ciudad y buscar, en el mismo sector pero en otro destino, un empleo con mejores condiciones. “En Mallorca pagan mucho mejor”.

Así lo explica Paula Casaseca, de 25 años. “En Salamanca no se cobra mal pero claro en otros puntos las condiciones son mucho mejores. Primero económicamente y segundo porque tener aquí al lado la playa es estupendo, es otro mundo. Yo trabajaba 20 horas a la par que estudiaba la carrera y cobraba alrededor de 600 euros”.

Sin embargo la joven, por mediación de un amigo de su madre, conoció el modo de vida de un hostelero en Mallorca y no se lo pensó dos veces. “Le dije en el año 2019 que a ver si había un hueco para mí y me vine un tiempo a trabajar. Volví a Salamanca y realicé una entrevista pero solo me ofrecían 20 horas semanales y yo quería la jornada completa para poder hacer una vida independiente, por eso decidí mudarme a Mallorca. Aquí cobro 1.600 euros por 40 horas y vivo en un hotel. No pago nada”, relata. “En Salamanca no estaba mal pero no hay color... Aquí puedo ahorrar 800 euros al mes porque me lo dan todo y sin embargo en Salamanca entre pagar el piso y demás a final de mes me quedaban poco más de 100 euros. No te da para nada y al final decides marcharte y buscar algo mejor...”, apunta Paula.

Como ella, son muchos los jóvenes que, exentos de ataduras familiares, han decidido hacer las maletas y buscar empleo fuera de la ciudad. “Cuando acabe la temporada de verano volveré pero mi intención es regresar a la isla el próximo año para volver a hacer lo mismo”.