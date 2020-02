Jia Lin estos días no se separa de su teléfono móvil. Las redes sociales le sirven para estar informada sobre las últimas noticias relacionadas con el gran problema que estos días acecha a su país natal, China. El coronavirus ha provocado ya la muerte de cientos de personas y miles de infectados y la Organización Mundial de la Salud se ha visto obligada a lanzar una alerta internacional tras detectarse casos en otros países. “La gente está muy preocupada y hay miedo”, comenta la joven.

Hace ya cuatro años que esta estudiante de Filología Hispánica se enamoró de Salamanca. En tercero de carrera decidió hacer un intercambio y pasar unos meses en la capital charra, donde finalmente el destino le ha llevado a estudiar un Doctorado por la Universidad de Salamanca. La tranquilidad con la que los salmantinos afrontan estos días, nada tiene que ver con la que se respira en su ciudad natal, Harbin. Pese a estar ubicada a 2.300 kilómetros de Wuhan, uno de los territorios en los que los ciudadanos están en cuarentena por ser el epicentro del virus, allí también las calles están desiertas. “Esta semana hablaba con mis padres y me decían que, de forma voluntaria, llevaban cuatro días sin salir de casa para no contagiarse. La verdad que ha pillado una buena época porque es el Año Nuevo y tenían comprada mucha comida, por lo que no han tenido que salir para nada”, relata.