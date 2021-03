El testimonio de una emigrante salmantina: “Me encantaría volver, pero no hay trabajo”

Rosa Pérez dejó su Salamanca natal en 2018 y desde entonces está afincada en Francia. “Tras graduarme en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca realicé después el máster de profesorado, pero como la situación laboral no estaba en su mejor momento decidí venirme a Francia, un país que siempre me ha gustado y donde había realizado años atrás un Erasmus”, explica esta joven de 28 años.

Para ello solicitó una beca del Ministerio de Educación como auxiliar de conversación en un centro educativo francés que se le concedió. “Cuando concluyó la beca me planteé volver a Salamanca. Ya tenía como objetivo presentarme a las oposiciones de profesora de Secundaria y Bachillerato en Castilla y León. Me quedaba un año para la prueba pero no quería dedicarme un año entero sólo a estudiar, así que decidí quedarme en Francia, un país que me parece muy interesante y donde vivo muy feliz porque es una forma de enriquecerme culturalmente”, explica Rosa Pérez, que actualmente trabaja como profesora-lectora de español en la Universidad de Perpiñán, dando clases de español en las diferentes carreras que tienen este idioma como primera o segunda lengua.

Con el aplazamiento de las oposiciones para profesores de Secundaria y Bachillerato, esta joven salmantina ha mantenido su vida y trabajo en Francia, donde apura sus días de estudio para las pruebas de Castilla y León que se celebrarán el próximo 19 de junio.

“Me gustaría volver a Salamanca. Evidentemente. Salamanca es una ciudad pequeña que tiene todo lo que necesitas y es ideal para vivir. Pero a nivel laboral no hay muchas oportunidades en este momento”, reconoce Rosa Pérez, que valora positivamente las ayudas para el retorno de la Junta. “Todo apoyo económico es bienvenido cuando vuelves a tu lugar de origen, más aún si no tienes trabajo. Yo regresaré si apruebo las oposiciones, y si estoy en plazo solicitaré esas ayudas”, explica.