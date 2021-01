El testimonio de un veterinario salmantino que demuestra que serían muy útiles en la campaña de vacunación: “En 8 horas podemos vacunar a 3.000 cerdos o 600 terneros”

José Bermúdez Navío es un joven veterinario que ejerce en la comarca de Ciudad Rodrigo. Con tan solo 36 años ya tiene una amplia experiencia, con trece años de servicio, en los que ha tenido que desarrollar todo tipo de actividad sanitaria con animales. Desde esa perspectiva, ve con preocupación los problemas que hay para cumplir los plazos previstos de vacunación del Covid.

– Cuando ve el desarrollo de la campaña de vacunación del Covid, ¿qué es lo primero que piensa?

–Pues que parece que el ritmo va lento, más de lo esperado. Y como no mejore la cosa, me temo que no se van a cumplir los plazos previstos.

– Se habla mucho de la predisposición de los veterinarios para ayudar, pero ¿por qué nunca se traduce en una colaboración directa?

–Yo estoy dispuesto a echar una mano, a colaborar. Pero no solo yo, sino la mayoría de los veterinarios. Desde el principio, el sector se ofreció porque como se suele decir, la salud del ganado es la salud del pueblo. Estamos acostumbrados a lidiar con epidemias, podríamos aportar nuestro trabajo y experiencia, pero no estamos habilitados para ello. Además, en trabajos de gestión también podemos colaborar con nuestra amplio conocimiento en la materia.

– ¿Sería muy complicado que un veterinario vacunara a personas?

–Vacunas intramusculares y subcutáneas sabemos poner, sin ningún problema. Ése es un punto a nuestro favor. O, al menos, debería serlo.

– Entonces, ¿por qué si hay dificultades para cumplir plazos no se cuenta con veterinarios para llegar a más personas?

–Supongo que por temas legislativos y de competencia. Ocurre lo mismo que al principio, porque no había capacidad para hacer PCR, cuando la mitad de los laboratorios veterinarios los hacen desde hace años. En el campo, a diario trabajamos con PCR y es una prueba relativamente sencilla para disponer de ellas y aplicarlas. Pero parece que no hay intención de contar con nosotros. En los PCR, por ejemplo, tomamos muestras casi a diario y los enviamos a laboratorios para analizar. Y en Salamanca hay varios laboratorios, pero en otras provincias cercanas como León también hay más y de eso nos podríamos beneficiar los ciudadanos.

– ¿Los veterinarios comentan entre ustedes la preocupación por la pandemia y los problemas para realizar PCR y vacunar?

– Claro. También somos sanitarios y en multitud de foros veterinarios se trata todo esto. Hay preocupación porque no se avanza con la rapidez que se había hablado y ponemos sobre la mesa soluciones sobre cómo llevarlo a cabo.

– En condiciones normales, ¿cuántos ejemplares vacunan a diario en una campaña?

–En condiciones normales, en una jornada de ocho horas, en cerdos podríamos llegar a los 3.000, y a los 500 o 600 ejemplares si son terneros. Hombre, hay que tener en cuenta que las vacunaciones son diferentes, porque en animales con una misma aguja y jeringuilla tenemos para muchos ejemplares; en personas, es necesario una para cada paciente.

– Trabaja gran parte de su jornada en el campo, ¿cómo afecta el Covid a la población en el medio rural? ¿Es más o menos vulnerable?

– Mucho. Hay que tener en cuenta que buena parte de la población rural está muy envejecida y tal vez hay menos información.

– ¿También influye la crisis provocada por el Covid en el campo y en el sector veterinario?

– Claro. Hay que tener en cuenta que la crisis ha afectado de forma directa en la hostelería y gran parte de los animales que tratamos en el campo tienen un destino final para la restauración y para los consumidores. Si los restaurantes cierran, el campo se resiente. Por ejemplo, un cerdo de bellota igual vale hoy 200 euros menos que el año pasado. Y eso con suerte de que puedan tener alguien que los quiera, porque en muchas ocasiones los compradores no están por la labor. Y lo mismo pasa con corderos, terneras...

– ¿Cómo afecta el Covid a su trabajo diario?

– Hacemos nuestro trabajo con todas las medidas de seguridad. No queda otra.