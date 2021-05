Es treintañero y de los que sus amigos llamaban “exagerado” por las precauciones que tomaba frente a la covid, pero este viernes abandonó el Hospital de Salamanca enchufado a una bombona de oxígeno y después de más de una semana ingresado en la que, reconoce, llegó a temer por lo peor.

Dio positivo en un test de antígenos que se hizo en una clínica privada justo antes de ir a visitar a su hermana. “Al día siguiente de dar positivo me empecé a sentir mal, empeoré y acudí a Urgencias. Allí me vieron una neumonía bilateral leve, pero al ser joven consideraron que podría superarlo en casa. A las 36 horas tuve que llamar a la ambulancia porque la fiebre era muy alta, me dolía el pecho y ya me costaba mucho respirar. El ingreso fue inmediato”, recuerda.

Ha pasado más de una semana ingresado en Medicina Interna y ha vivido días en los que se asustó por cómo evolucionaba. “Allí te dicen que eres joven y que suele ir bien, pero al no tener experiencia en esto llegas a pensar que a lo mejor no lo cuentas. La verdad es que el trato del equipo del Hospital es sobresaliente”.

Alberto hace ahora un llamamiento a los más jóvenes “para que no se confíen por su edad” y porque “una temeridad suya puede traer a otras personas hasta el Hospital o llevarla al otro barrio”.

Este joven profesor reconoce que durante toda la pandemia ha sido extremadamente cuidadoso. “He evitado sitios peligrosos, no he entrado en bares y mis amigos decían que exageraba con las medidas”. Se sentía seguro. “Soy una persona joven, sana, alegre y jamás pensé que me pudiera llegar a afectar esto así”, confiesa.

“Como profesor, yo veía que lo que se respiraba entre los jóvenes es que si me lo cojo tampoco pasa nada, o que si me siento un poco mejor me callo para que no me encierren”, apunta.

Tiene el triste honor de haber sido durante días el ingresado más joven en la unidad covid. Atrás deja a su compañero de habitación -sesenta y pico años- contagiado a los pocos días de recibir la primera dosis. “No le dio tiempo a desarrollar inmunidad y aquí está, pero también es fuerte y va a salir adelante”, le deseó mientras esperaba el alta.