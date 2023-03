El testimonio de un médico rural: “¿Lo peor? Perder dos horas de tu día en el coche”

Son 82 kilómetros de ida y otros 82 de vuelta. Dos horas de carretera todos los días. “Y yo tengo todo mi cupo en Villarino, pero algunos compañeros de la zona de saluda tienen que cubrir varios pueblitos y se pasan más tiempo en el coche”, explica.

Valentín Alberca lleva toda la vida dedicado a la medicina rural. Tiene 62 años y es “el joven” de la zona de salud.

Nunca ha tenido la ocasión de participar en un concurso de traslados porque es de los pocos ‘funcionarios de carrera’ que quedan en la Atención Primaria de Salmanca y al no convertirse a estatutario perdió el derecho de participar en esta movilidad. “Ni siquiera tengo la opción, pero puede que aunque me la hubieran ofrecido tampoco me habría cambiado”, reconoce.

A la hora de explicar qué tienen de particular las llamadas ‘zonas de difícil cobertura’, Valentín prefiere empezar “por lo bueno”: “Te compensa que te permite ejercer la Medicina como hay que hacerlo, que es dedicando tiempo y calidad a cada paciente”. El doctor Alberca asegura que si hija, que se prepara para ser médica de familia, “ha venido a ver esto y si ahora le dan a elegir, se queda con la medicina rural”.

Pero una cosa es la medicina rural y otra las plazas de difícil cobertura. Aquellas a las que los nuevos médicos ya no quieren ir porque... “Básicamente porque están muy lejos y la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad”, razona, aunque añade otro motivo más: el desconocimiento. “Casi toda la formación MIR se basa en los hospitales y cuando hacen las rotaciones no tocan la sanidad rural. Si no lo conoces, difícilmente te va a gustar”.

El facultativo añade otro motivo que echa para atrás a los compañeros y son las condiciones de trabajo. “En nuestra zona somos tres médicos y otros dos que hacen guardias, pero en el mes de julio he llegado a estar yo solo durante una semana atendiendo los tres cupos. Por supuesto, por el mismo sueldo. Yo sé que las acumulaciones también suceden en la ciudad, pero donde hay menos médicos es más posible que una baja cause más problemas. A todos nos gusta nuestra profesión, pero cuando son tantos años de... Te cuesta”.

Tanto las comunidades como el Ministerio están tratando de buscar fórmulas para hacer que estas plazas sean atractivas. Son los incentivos, pero cada autonomía tiene sus propios problemas y propone sus propias soluciones. Para un médico que vive en sus carnes la difícil cobertura y sabe lo que puede atraer a los médicos jóvenes, el principal aliciente puede ser “el económico”.

“Lo de que te ofrezcan ayudas para una vivienda en el pueblo no lo veo porque todos tenemos familia, obligaciones y hacemos nuestras actividades. Si todo esto lo haces en la ciudad, quedarte a vivir en el pueblo no es fácil”, opina, peo tiene claro que “para traer médicos aquí va a haber que pagarlo”. “También es importante que si aceptas pasar un par de años en una plaza de este tipo, los méritos te cuenten el doble para la carrera profesional o para las oposiciones”.

El médico salmantino quiere romper un tópico sobre el supuesto estancamiento de atender a pacientes de la zona rural. “Aquí se ve de todo. Puedes encontrarte con las mismas enfermedades, e igual de graves, que las que se atienden en centros de salud de la ciudad. Si quieres trabajar, lo puedes hacer tan a gusto. También podemos hacer interconsulta con otras especialidades del Hospital sin que el paciente se desplace y es motivante. Con Dermatología, por ejemplo, lo hacemos mucho y en un día tienes los resultados. En Vitigudino, que es la zona a la que pertenecemos, hay ecógrafo y también se emplea esa técnica”, concluye a modo de aliciente para los jóvenes que puedan estar planteándose aceptar una de estas plazas para iniciar su carrera médica.