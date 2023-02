El testimonio de un matrimonio de medio siglo: “El amor de antes era muchísimo más bonito”

63 años y cuatro hijos después, el cariño y el respeto con el que se miraron el primer día sigue intacto. Honorio se deshace en elogios hacia su mujer cuando le preguntan cómo fue el primer día que se topó con María del Socorro . “Nos quedamos prendados desde el primer día. Me gustaba todo de ella”, asegura con la voz jocosa, atreviéndose incluso a bromear cuando le preguntan cómo se conocieron. “Yo la conocí cuando nací. Fui a su bautizo y me gustó tanto que decidí quedarme donde estaba y con ella. Qué suerte”, desvela entre risas.

Al otro lado de la mesa que suelen frecuentar cuando juegan la partida junto a otros matrimonios en la Casa de las Asociaciones salmantina, se encuentran Victoriana Sánchez y Vitoriano Martínez. Se conocieron hace 57 años en el municipio de Baracaldo. Pese a que él nació en Galicia, se le iluminan los ojos cada vez que le hablan de Salamanca y, en especial, del pueblo en el que nació su mujer: La Alberca.

“El primer cruce de miradas que tuvimos fue en Baracaldo, cuando ella vivía en Bilbao. Fue en un baile. Recuerdo que me costó muchísimo convencerla para que saliera a la pista conmigo, pero lo conseguí. No me arrepiento de nada. Con aquel vals, me llevé a la más guapa y, a día de hoy, puedo decir que sigue siéndolo”, asegura Vitoriano, demostrando que sigue igual de enamorado que desde el primer día que vio a Victoriana.

Ahora, con cuatro hijas, siete nietos y una bisnieta en común, se miran orgullosos por haber podido mantener viva la llama de su amor pese a las dificultades que han vivido. Y es que, mucho ha llovido desde que Vitoriano decidió pedir voluntariamente su despido para que le indemnizaran como se merecía después de tantos años de trabajo e irse con la que sería la mujer de su vida a Salamanca.

“Conocerse por internet está bien porque puedes enviar fotos y hablar continuamente y sin parar, pero nada es comparable a la forma en la que las parejas se conocían antes. Eso era precioso. Hoy en día, pocos muchachos van a abrazar a la novia. Creo que esas actitudes, que son lo más bonito de una relación, se han echado a perder con tanto internet”, recalca Vitoriano.

María Josefa Matías no puede evitar sonreír cuando ve a su marido, Francisco Jesús Vicente. Cada tarde, ambos pasan horas y horas juntos en la Casa de las Asociaciones, donde él trabaja como presidente de la Asociación de Mayores Vidal 3.