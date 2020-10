“Los ludópatas somos doctores y catedráticos en la mentira. Hacemos que la persona a la que estamos mintiendo se lo crea todo. Conseguimos lo que queremos mintiendo. Yo no dormía maquinando el plan del día siguiente para conseguir dinero. Todo con una sarta de mentiras. Me creía el rey del mambo”.

Así lo cuenta Javier, uno de los usuarios veteranos de la asociación Asaljar de Salamanca, donde llegó hace 20 años “forzado por una pena de cárcel por robos y estafas”, cuando tenía 27 años y llevaba más de una década adicto no sólo al juego, a las máquinas tragaperras, sino también al alcohol y la cocaína. Tras idas y venidas, desde hace 16 años sigue firme las terapias, ahora ya rehabilitado, y no se pierde las sesiones donde relata su experiencia a los jóvenes ludótapas que van llegando a la asociación para abrirles los ojos.

”A mí me gustaba el juego por la adrenalina y la emoción. Los 6.000 euros que a veces ganaba al mes como comercial me lo fundía en 10 días en las adicciones. Jugaba a las máquinas tragaperras pero si hubiera sido ahora habría caído de lleno en el juego online”, admite Javier, a quien sus adicciones le costaron “una familia”. “Me separé y mi hija de 25 años no quiere saber nada de mí. También me intenté suicidar tirándome por un balcón pero un bombero me logró desviar cuando estaba en el aire”, cuenta Javier que recuerda que la ludopatía no deja secuelas físicas visibles como el alcohol o las drogas pero “lentamente te va matando”.

Este ludópata rehabilitado admite que ha sido “un esclavo del juego”. “El juego es tu dueño. Yo robaba en los trabajos y cambiaba mucho de empleo. Falsificaba documentos, mentía... llegué a pegar a mi madre y fue aquel día en el que decidí que no podía seguir así”. Para ello, no sólo volvió a Asaljar sino que dejó su entorno tóxico y cambió su vida. Una mujer que se cruzó en su camino, que ahora es su mujer y madre de sus dos hijos, fue su apoyo en este “cambio radical”.

“Para empezar una buena rehabilitación hay que ponerte a cero con tu familiar de apoyo, contarle todo y no dejarte nada, pues una pequeña ocultación es el camino a una posible recaída. Al familiar después de todo lo sufrido ya no le vamos a asustar y así podrá ponerle cara a nuestros actos, actitudes... y para nosotros es una liberación soltarlo. Eso no quita nuestra responsabilidad, pero ese día que nos ponemos a cero dormimos como nunca”, cuenta Javier, que no puede ocultar su orgullo cuando su hijo le llama “héroe” porque ahora su familia es la que le da un verdadero sentido a su vida.

Javier reconoce que no fue fácil salir, con ayuda de tratamientos psicológicos y psiquiátricos y medicación, además de las terapias de Asaljar, “cuyas normas valen para cualquier adicción”.

“La ludopatía es el cáncer del siglo XXI. Somos el país que más juega en Europa y con el índice más bajo de edad y no lo entiendo”, afirma Javier, que ahora ve cómo cada semana llegan nuevos pacientes a la asociación, muy jóvenes. “Por una parte me da envidia que acudan para solucionar el problema tan pronto porque podrán disfrutar más de la vida y sin consecuencias tan graves como las mías”, agrega.